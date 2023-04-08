منى زكي تتصدر التريند بعد عرض أولى حلقات مسلسل تحت الوصاية

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل تحت السيطرة لمني ذكي، عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، تصدرها تريند تويتر بعد عرض أولى حلقات المسلسل.

وكتبت الشركة المنتجة :منى زكي تتصدر التريند على تويتر مع أول حلقات مسلسل تحت الوصاية.

مسلسل تحت الوصاية

مسلسل تحت الوصاية بطولة مني زكي ودياب وأحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد كبير من الفنانين، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير

ويعرض مسلسل تحت الوصاية على شبكة «DMC»، في تمام الساعة 7:45 مساء، والإعادة الساعة 12:45 صباحا، و2:15 مساء وعلى DMC دراما في تمام الساعة 10:45 مساءً.