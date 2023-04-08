إعادة حركة المرور لطريق الإسماعيلية الصحراوي بعد انقلاب سيارة أسمنت

نجح رجال إدارة مرور الإسماعيلية بالتعاون مع مجلس مدينة القصاصين في إعادة السيولة المرورية لطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي بعد توقفه جزئيا، جراء انقلاب سيارة نقل محملة بالأسمنت مساء أمس الجمعة.

وتلقت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بلاغ يفيد بوقوع حادث على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، أسفر عن انقلاب سيارة نقل محملة أسمنت بدائرة مركز القصاصين.

نقل السيارة بالأوناش من نهر الطريق

ودفع مركز ومدينة القصاصين في الإسماعيلية برئاسة مدحت عباس بأوناش ومعدات مجلس المدينة لرفع السيارة من نهر الطريق وإعادة فتح طريق الإسماعيلية بشكل كامل أمام الحركة المرورية.

وقال بيان للشبكة الوطنية للطوارئ أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو وفيات فيما تم الدفع بسيارة إسعاف في مكان الحادث لتأمينه ونقل أي مصابين حال وجود أي طارئ.

إصابة أب ونجله في حادث بالإسماعيلية

كان قد أصيب شخصين بإصابات طفيفة أمس الجمعة في حادث مروري جراء انقلاب سيارة نقل علي طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، قرب محطة تخصيل الرسوم باتجاه القاهرة.

و أسفر عن إصابة كلا من خيري مختار على 44 سنة مقيم بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية ومصاب بكدمة بالصدر ونجله معاذ خيري مختار علي 16 سنة مقيم بمركز منيا القمح الشرقية ومصاب سحجة بالظهر.