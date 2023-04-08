مسلسل ضرب نار الحلقة 17.. مواجهة بين مهرة وجابر الكوماندا

أحداث مهمة سيشهدها مسلسل ضرب نار الحلقة 17 حيث فاجئت مهرة الجميع ورفعت سلاحها الناري في وجه جابر الكوماندا، بعدما اعتدى عليها بالضرب واتهمها بخيانته بسبب خلعها له أثناء سجنه، ووقعت مواجهة نارية بينهما بعدما عثر عليها داخل فيلتها، حيث رغب في معرفته سبب خيانتها له أثناء سجنه لمدة 5 سنوات وزواجها من زيدان وهددها بالمسدس، قائلا لها: «هتفضلي مراتي لحد ما أدفنك هنا».

مسلسل ضرب نار الحلقة 17.. مهرة ترفع سلاحها الناري في وجه جابر الكوماندا

وفي مسلسل ضرب نار الحلقة 17 سنرى ماذا سيحدث بعدما واجهت مهرة جابر الكوماندا بأنها أصبحت لا تحبه وطلبت من جابر أن يبتعد عنها، مهددة إياه: «لو مبعدتش عني هسفلتك وأرجعك السجن تاني»، ولم يتمالك جابر هذه الكلمات ليُقدم على صفعها على الوجه عدة مرات، لتفاجأه بتهديده بالمسدس وتلوذ بالفرار.

مسلسل ضرب نار الحلقة 17.. مهرة ترفع سلاحها الناري في وجه جابر الكوماندا

ويعرض مسلسل ضرب نار الحلقة 17 في تمام الساعة العاشرة مساءً على قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، على أن يعاد المسلسل في الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا، ومن المقرر عرض حلقاته أيضًا عبر منصة WATCH IT.