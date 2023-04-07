سبب اهتمام أهالي محافظة قنا بمسلسل ضرب نار .. يعالج قضية مهمة

مع موعد كل حلقة من مسلسل ضرب نار، يحرص عدد كبير من الأسر في محافظة قنا، على التجمع بشكل يومي أمام شاشات التلفاز لمشاهدة المسلسل، ومتابعة أحداثه، كونه مسلسلا يمثل حياة أهالي الصعيد ومن بينها محافظة قنا كما أنه يناقش ظاهرة الثأر والمبادرة والقيم التي يتحلى بها أهالي الجنوب.

«ضرب نار» من ضمن مسلسلات «المتحدة» لعلاج قضايا المجتمع

ومسلسل ضرب نار من ضمن مجموعة من المسلسلات والأعمال الدرامية التى تقدمها المتحدة للخدمات الإعلامية الهادفة لعلاج قضايا المجتمع.

مواطنون: مسلسل ضرب نار يعالج كيفية علاج الخصومات الثأرية

وعبر عدد من أهالي محافظة قنا في صعيد مصر، عن إعجابهم بقصة مسلسل ضرب نار والأحداث الدرامية التي تدور فيه، مؤكدين أنه من أكثر المسلسلات التي يتم متابعتها خلال شهر رمضان، والذي تصدر أكثر الأعمال بحثا بين أهالي المحافظة.

وقال عبدالرحيم العمدة، إن مسلسل ضرب نار بطولة الفنان أحمد العوضي، في شخص «جابر أبو شديد» وياسمين عبدالعزيز، في شخصية «مهرة»، الذي ناقش في البدايات الخصومات الثأرية بين عائلتين في الصعيد وبالتحديد في محافظة سوهاج، وكيفية معالجة الظاهرة عن طريق لجان المصالحات والقانون.

مواطن: المسلسل يعبر عن واقع حقيقي في الصعيد

وتابع في تصريحاته لـ«الوطن»، أن هذه المشاهد تمثل واقعا حقيقيا يعيشه أهل الصعيد حيث تنتهي الخصومات عن طريق إقامة سرادق صلح كبير يحضره كبار ورموز العائلات وقيادات أمنية بتقديم الجاني الكفن إلى ذوي المجني عليه وتنتهي بالصلح والمصافحة وإنهاء صراع كبير بينهما.

وأشار علي مبارك، أحد المواطنين، إلى أن المسلسلات الصعيدية في الدراما المصرية تكون ناجحة على مستوى مصر والعالم العربي لما فيها من واقع حقيقي ومعالجتها لقضايا تهم أهل الصعيد، كما تكشف عن مدى القيم والمبادئ التي يتحلى بها أهالي محافظات الجنوب في مصر.

وأضاف أن مناقشة المسلسل لهذه الظاهرة جرس إنذار لكل المتخاصمين على أنه لا يسود إلا السلام بينهم ويحل كل شيء بالقانون بدلا من التعدي على بعضهم البعض.

ووجَّه أهالي المحافظة الشكر إلى شركة المتحدة للخدمات الإعلامية على دورها الرائد في مناقشة قضايا المجتمع وعلاجها من خلال درامة هادفة.

يذكر أن مسلسل ضرب نار، ضمن مسلسلات رمضان 2023 التي تعرضها المتحدة للخدمات الإعلامية، في تمام الساعة 10 مساء، عبر قناة ON دراما، ويعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.