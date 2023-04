يبحث قطاع كبير من محبي الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبدالعزيز، عن موعد عرض مسلسل ضرب نار على قناة ON اليوم السبت، بعدما شهدت الحلقات الماضية أحداثا متسارعة وشيقة، جذبت الكثير من المشاهدين.

موعد عرض مسلسل ضرب نار على قناة ON اليوم السبت

وعرض مسلسل ضرب نار على قناة ON اليوم السبت بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، على قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT وموعد عرض مسلسل ضرب نار على قناة ON اليوم السبت في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.

موعد عرض مسلسل ضرب نار على قناة ON اليوم السبت

وبعد معرفة موعد عرض مسلسل ضرب نار على قناة ON اليوم السبت فبقي أن تعرف احداث الحلقة الماضية حيث واجهت مهرة التي تؤدي دورها الفنانة ياسمين عبدالعزيز زوجها جابر الذي يؤدي دوره الفنان أحمد العوضي ووقع بينهم صدام خاصة بعد اعتداء جابر على مهرة بالضرب وتهديد مهرة له بالسلاح الناري حيث خرج جابر من السجن وتسلل إلى فيلتها وكان ينوي قتلها.