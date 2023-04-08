الولايات المتحدة وكوت ديفوار تؤكدان أهمية تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية

أكدت الولايات المتحدة وكوت ديفوار أهمية تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت - أن ذلك جاء خلال مكالمة هاتفية بين نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، ورئيس وزراء كوت ديفوار باتريك أتشي، إذ أكدا قوة وعمق العلاقة متعددة الأوجه بين البلدين.

وسلط الجانبان الضوء على مبادرات التعاون الأمني الجارية وأهمية الشراكة للأمن والازدهار في المنطقة.