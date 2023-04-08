إعادة انتخاب أحمد ولد يحيى رئيسا للاتحاد الموريتاني لكرة القدم

انتخب اتحاد الكرة الموريتاني بالإجماع أحمد ولد يحيى رئيسا للاتحاد لفترة جديدة من 4 سنوات.

وصوت أعضاء الجمعية العمومية العادية الـ22 للاتحاد للمرشح ولد يحيى، لفترة جديدة.

وشهدت فعاليات الجمعية تجديد المكتب التنفيذي للاتحاد بدخول عدد من الأعضاء وخروج آخرين.

وأصبح نائب رئيس الاتحاد عبد العزيز بوغبربال، والنائب الثاني ماصا جارا، والنائب الثالث أبوبكر الفا سي.

وشارك في الدورة الثانية والعشرين وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» برئاسة جلسون فرنانديز المدير الإقليمي للاتحادات الإفريقية بإدارة التطوير في «فيفا».