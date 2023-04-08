أماكن استخراج جواز السفر مستعجل 2023 في الجيزة والأوراق المطلوبة

أعلنت وزارة الداخلية، أماكن استخراج جواز السفر في الجيزة مستعجل 2023، وكذلك عن الأوراق المطلوبة من أجل استخراج تلك الوثيقة فهي بمثابة وسيلة السفر الرسمية المعتمدة بين الدول.

«الوطن» تقدم للقارئ خدمة أماكن استخراج جواز السفر في الجيزة مستعجل 2023 والأوراق المطلوبة وفق المعلن من قبل منصة مصر الرقمية.

أماكن استخراج جواز السفر بالجيزة

قسم جوازات الجيزة مقره مبنى قسم شرطة الجيزة، في شارع البحر الأعظم وهو خاص باستخراج جوازات السفر للمصريين التابعين لمراكز شرطة «الجيزة - العمرانية - الهرم - بولاق الدكرور - كرداسة – الواحات».

قسم جوازات 6 أكتوبر، يمكن استخراج جواز السفر به للمواطنين التابعين لدوائر قسمي شرطة أول وثان 6 أكتوبر.

أما قسم جوازات العجوزة، يوجد في قسم شرطة العجوزة، للمواطنين التابعين لأقسام شرطة «العجوزة - الدقي - إمبابة - أوسيم - مركز شرطة الوراق».

فيما يوجد قسم جوازات الحوامدية، في مدينة الحوامديةوهو خاص بالمواطنين التابعين لأقسام «الحوامدية - البدرشين -العياط - الصف –أطفيح».

المستندات المطلوبة

- بطاقة الرقم القومي لمن لمن بلغ سن الـ16 عامًا على أن تكون سارية وعلى ان يكون مثبت بها المهنة الحالية والحالة الاجتماعية الحالية للإناث.

- شهادة الميلاد القومي لمن هم دون 16 سنة.

- شهادة القيد الدراسي للطلبة والطالبات لمن اتم الثانية عشر عاما للعام الدراسي الحالي.

- مستند التجنيد للمواطنين ابتداءً من تاريخ 18 مارس 1941 باستثناء الذين لم يبلغوا سن الـ19 عاما بعد.

- السجل التجاري: لا يقل قيمة رأس المال للفرد بعد 5 آلاف جنيه ولم يمض على صلاحيته 5 سنوات.

- 3 صور حديثة بخلفية بيضاء حديثة مقاس (4×6).

شروط الحصول على الخدمة

- أن يكون المواطن مصري/ مصرية.

إجراءات طالب الخدمة

- التقدم إلى قسم الجوازات التابع له حسب الاختصاص المكاني.

- سحب نموذج 29 جوازات واستيفاء البيانات بمعرفة صاحب الشأن.

- التقدم إلى الباحث لفحص المستندات ومطابقة الصور ودفع الرسوم.

- استلام الإيصال ثم استلام الجواز.