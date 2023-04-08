مصادر: توقعات بمدّ إجازة عيد الفطر 2023 لتصبح أسبوعا كاملا

بدأ العد التنازلي لحصول ملايين المصريين من العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، وطلاب المدارس والجامعات على إجازة عيد الفطر 2023، إذ لا يفصلنا عن موعد الإجازة سوى 13 يومًا والتي ستبدأ بحسب الحسابات الفلكية يوم الجمعة 21 أبريل الجاري.

مدّ إجازة عيد الفطر 2023 يستلزم قرار حكومي

وكشف مصدر حكومي أنَّ هناك احتمالًا بأن يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد مواعيد إجازة عيد الفطر 2023 من الجمعة 21 إلى الخميس 27 أبريل الجاري أي ستكون أسبوعًا، يتبعها يومان أخريان عطلة أسبوعية، وهما الجمعة والسبت لبعض الجهات.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن» أنَّ اتجاه الحكومة لمدّ إجازة عيد الفطر 2023 لتصبح أسبوعًا كاملًا من الجمعة 21 إلى الخميس 27 أبريل، يرجع إلى أنَّ إجازة عيد تحرير سيناء والمقرر لها الثلاثاء 25 أبريل ستتزامن مع نفس أسبوع إجازة عيد الفطر ولذلك سيتمّ ضمها لإجازة العيد، فضلًا عن رغبة الحكومة في تعويض المواطنين، خاصة العمال والموظفين، عن يومي الجمعة والسبت أول وثاني أيام العيد، وهما في الأصل إجازة أسبوعية رسمية، بيومي الأربعاء والخميس 26 و27 أبريل نهاية الأسبوع

مدّ إجازة عيد الفطر 2023 تيسيرا على المواطنين

وأوضح المصدر أنَّ اتجاه الحكومة لمدّ إجازة عيد الفطر 2023 لأسبوع، يأتي من جانب الحكومة للتيسير على المواطنين المسافرين أبناء الأقاليم بالوجهين البحري والقبلي لقضاء إجازة العيد مع ذويهم، وتخفيف الزحام والضغط على مختلف وسائل التنقلات والطرق في أنحاء الجمهورية.

ولفت المصدر إلى أنَّه في حالة صدور قرار بمدّ إجازة عيد الفطر 2023 لمدة أسبوع من الجمعة للخميس فإن إجمالي عدد الأيام التي سيحصل عليها المصريون ستصبح 9 أيام، لأن إجازة العيد سيعقبها يومي الجمعة والسبت 28 و29 أبريل وهما عطلة أسبوعية رسمية لشريحة كبيرة من العاملين بالحكومة والقطاع الخاص.

جدير بالذكر أنَّه وفقا لقوانين العمل المعمول بها في البلاد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 وقانون العمل 12 لسنة 2003 ، فإن إجازة عيد الفطر 2023 ستكون بأجر كامل للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص.