إشادات نقدية بـ«تحت الوصاية» بعد عرض الحلقة الأولى: مسلسل واعد

ردود أفعال إيجابية وإشادات نقدية حصدتها المسلسلات الجديدة التي بدأ عرض الحلقات الأولى منها في النصف الثاني من موسم الدراما الرمضانية 2023، وتتسع القائمة لتشمل «تحت الوصاية» بطولة منى زكي وإخراج محمد شاكر خضير، و«جت سليمة» بطولة دنيا سمير غانم وإخراج إسلام خيري، بالإضافة إلى «كشف مستعجل» بطولة محمد عبدالرحمن ومصطفى خاطر وإخراج شادي الرملي.

أشادت الناقدة ماجدة خيرالله بالحلقة الأولى من مسلسل تحت الوصاية، والـ«لوك» الذي اعتمدته منى زكي للشخصية خلال الأحداث، قائلة في تدوينة عبر حسابها على «فيس بوك»، «حواجب منى زكي مناسبة جدا للشخصية والدور»، متابعة: «بداية تحت الوصاية تشي بقيمة وأهمية».

كما عبّرت ماجدة خيرالله عن إعجابها بالأعمال الدرامية المعروضة في الموسم الرمضاني، «موسم رمضان هذا العام مليء بأعمال فنية مدهشة ومفاجآت جميلة».

فيما قالت الناقدة صفاء الليثي عن الحلقة الأولى من المسلسل الذي يحمل توقيع المخرج محمد شاكر خضير، في تدوينة عبر حسابها على «فيس بوك»، «تحت الوصاية شغل عالي للمخرج محمد شاكر خضير، حلقة أولى مشوقة وموقع تصوير في دمياط.. عاش».

طارق الشناوي: «تحت الوصاية» به براعة استهلال وعمق البساطة في التعبير

ورغم أنَّ الناقد طارق الشناوي وجد أن من الصعب الحكم على المسلسل من الحلقة الأولى، ولكنه استشعر ملامح الجمال في الحلقة الأولى، على حد تعبيره، قائلًا في تدوينة عن المسلسل عبر حسابه «المسلسل يمتلك قوة براعة استهلال وسحر وعمق البساطة في التعبير، وسأتابع الحلقات القادمة بشغف ولنا وقفة أخرى بعد أيام».

الناقد كريم حنون عن «تحت الوصاية»: حلقة أولى رائعة.. نحن أمام مسلسل واعد

ومن جهته، قال الناقد اللبناني خليل حنون عن مسلسل «تحت الوصاية»، «حلقة أولى رائعة جعلتنا نتورط بسلاسة في تفاصيل ما نشاهد، منى زكي وقوة الأداء الذي ظهر في الصمت ونظرات العيون يبدو أننا أمام مسلسل واعد جدا وسيكون لي وقفات معه».

كما أشاد المخرج كريم العدل بالمسلسل، «الحلقة الأولى من تحت الوصاية حلوة جدا، ومبروك جدا، لما يبقي الكرو مجموعة من أشطر الناس في كل الأقسام ويتجمعوا في عمل واحد».