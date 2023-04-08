محافظ جنوب سيناء: مجلس مدينة شرم الشيخ أيقونة المباني الذكية في مصر

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الذكي جاهز للافتتاح بعد وضع اللمسات النهائية، مشيراً إلى أن المبنى روعي فيه كل التفاصيل التي تجعله أول مبنى رقمي في تاريخ المحليات.

وأضاف محافظ جنوب سيناء، أن مجلس مدينة شرم الشيخ أصبح أيقونة المباني الذكية في جنوب سيناء ومصر، حيث جرى تزويده بكل الوسائل التقنية الحديثة لتقديم أسرع وأفضل خدمة للمواطن والمستثمر.

تشغيل تجريبي

وأكد محافظ جنوب سيناء أن نجاح قمة المناخ نوفمبر 2022 في شرم الشيخ ساعدت في إقامة المشروعات بالمدينة لتكون ذكية وصديقة للبيئة تتناسب مع تحويل شرم الشيخ إلى أول مدينة سياحية خضراء، مضيفاً أن مبنى مجلس المدينة الذكي الجديد هو أيقونة المباني الذكية في مصر على مستوى المحليات.

وأوضح أنه جرى تشغيل المبنى تجريبا تمهيدا لافتتاحه بشكل رسمي، مؤكدا أنه نقل مكتبه إلى المجلس وإدارات أخرى جرى نقلها وتشغيلها بشكل تجريبي، مثل مركز المعلومات ومركز مصر والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

معلومات عن مجلس مدينة شرم الشيخ الذكي

وقال اللواء خالد فودة إن مجلس مدينة شرم الشيخ الذكي يقع في منطقة المثلث الأخضر بحي النور على الطريق الأوسط وتبلغ مساحتها 40 ألف متر مسطح من المبنى الرئيسي، ومن أبرز المعلومات عن المجلس الذكي:

1- مساحة مبنى المجلس الجديد 20 ألف متر بمنطقة الخدمات واللاند سكيب.

2- ملحق به مبنى خدمي.

3- ملحق به محطة للكهرباء تغذي المشروع.

4- تكلفة المشروع 250 مليون جنيه.

5- يضم مركز السيطرة الموحد.

6- ملحق به مبنى فندقي.

7- ملحق به حديقة مركزية على مساحة تصل إلى 100 ألف متر مربع.

8- محلق به مول تجاري.

9- محلق به مجمع للبنوك لخدمة الاستثمار.