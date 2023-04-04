مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد يصدر أول 4 تراخيص محال مميكنة

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه سلم أمس 4 رخص مزاولة نشاط مميكنة لأول مرة من مقر مجلس مدينة شرم الشيخ الذكي، ضمن منظومة تراخيص المحلات الجديدة طبقا للقانون رقم 154 لسنة 2019، لافتا إلى أنه جرى تفعيل منظومة تراخيص المحلات الجديدة، والبدء في إدخال الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي، موضحا أنّ منظومة إصدار تراخيص المحلات الجديدة، هي أول منظومة مميكنة وإلكترونية بالكامل دون أوراق مطبوعة.

الرخص الإلكترونية

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مجلس مدينة شرم الشيخ يقدم خدمات رقمية ذكية كأول مجلس مدينة ذكي على مستوي الجمهورية، لافتا إلى أنّ كل الإجراءات والتراخيص تتم إلكترونيا وتستخرج الشهادات الممكنة للمواطنين بديلا عن الورقية.

وأشار المحافظ إلى أنه جرى نقل مكتبه من مجلس مدينة شرم الشيخ القديم بهضبة أم السيد، إلى مقر مجلس مدينة شرم الشيخ الذكي بمنطقة حي النور، وأنه يمارس عمله من داخل المكتب منذ أسبوع تقريبا.

وأوضح أنه جاري الانتهاء من أعمال تشطيبات مجلس المدينة الذكي، وجري نقل بعض المكاتب والإدارات لتمارس مهام عملهم، إذ جرى تشغيل تجريبى لمركز المعلومات ومركز خدمة مصر والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

مجلس مدينة شرم الشيخ

ومجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، هو أول مبني ذكي في محافظة جنوب سيناء، يقدم خدمات مميكنة للمواطنين في وقت قياسي طبقا للقانون، وقال اللواء خالد فودة أنه سيجري افتتاح المجلس رسميا بحضور وزراء خلال احتفالات سيناء بأعياد تحرير هذا الشهر.