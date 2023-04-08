مسجل خطر ينهي حياة شاب جلس على دراجته النارية بالدقهلية

بدأت نيابة قسم ثان المنصورة بمحافظة الدقلهية التحقيق في مقتل شاب بطعنات نافذة باستخدام سلاح أبيض بمنطقة الدراسات على يد شخص مسجل خطر (فرض سيطرة)، وذلك إثر مشادة بينهما بسبب قيام المجني عليه بالجلوس على موتوسيكل خاص بالمتهم خلال حديثة في الهاتف، وجرى نقل جثمانه لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط مرتكب الواقعة.

بلاغ بمقتل شاب في المنصورة

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة من بعض الأهالي بنشوب مشاجرة بين شابين، أحدهما مسجل خطر «فرض سيطرة»، وهو ما تسبب في مقتل شاب.

نقل جثة شاب إلى مستشفى المنصورة الدولي

وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شخص يدعى «محمد. ن»، 25 عامًا، متأثرا بإصابته بطعنات نافذة بأنحاء متفرقة من الجسم، وجرى نقل جثمانه لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل مقتل شاب في المنصورة

وتوصلت جهود مباحث قسم ثان المنصورة، وبسؤال عدد من شهود الواقعة، أكدوا قيام شخص يدعى «السيد» وشهرته «السيد فرخة»، 24 عامًا، مسجل خطر فرض سيطرة على المواطنين، بالتخلص من المجني عليه وذلك بعد مشادة كلامية بينهما بسبب حديثه في الهاتف المحمول والجلوس على موتوسيكل خاص بالمتهم، ما تسبب في نشوب مشاجرة انتهت بمصرع المجني عليه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم المتورط في ارتكاب الواقعة، وجرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، واستدعاء الطب الشرعي لتشريحيها وبيان سبب الوفاة.