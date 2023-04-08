افتتاح قصر ثقافة مركز ببا في بني سويف غدا

يفتتح المخرج هشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة، غدا الأحد، قصر ثقافة ببا في محافظة بني سويف، في إطار تنفيذ خطة الدولة للتوسع في إنشاء البنية التحتية وتطويرها، جنبا إلى جنب مع تطوير المحتوى الثقافي من أجل بناء الإنسان المصري.

«قصور الثقافة» تستعد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة

وأعلنت الهيئة مؤخرا الاستعداد لانتقال الموظفين إلى المقر الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار استعدادات الحكومة للانتقال إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

وعقد رئيس الهيئة أولى اجتماعاته بالمقر الجديد يوم الأحد الماضي، وناقش خلاله تيسيير إجراءات انتقال العاملين بالهيئة إلى العاصمة الإدارية، وخطة الهيئة في الفترة المقبلة.

أنشطة رمضانية متنوعة

في سياق متصل، تنفذ الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال شهر رمضان الجاري عديد من الفعاليات المتنوعة بمواقعها بالقاهرة ومختلف الأقاليم الثقافية، من بينها الفعاليات الرمضانية للقوافل الثقافية بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

كما تشارك الهيئة في معرض فيصل للكتاب الرمضاني في دورته الحادية عشر بأحد إصدارتها، ومعرض الكتاب المسرحي الذي ينظمه المجلس الأعلى للثقافة بمقر المجلس.