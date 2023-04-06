ندوة بعنوان «الأغنية المصرية» ضمن فعاليات معرض فيصل للكتاب.. اليوم

ينظم معرض فيصل للكتاب، في دورته الحادية عشرة، مساء اليوم، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، التي تقام على هامشه، ويشهد المعرض الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، ندوة بعنوان «الأغنية المصرية»، يشارك فيها حسن زكي، ومؤمن المحمدي، ومحمد الشافعي، ويديرها أشرف عبد الرحمن.

السيرك القومي والفرقة القومية للموسيقى الشعبية

كما تقدم كل من فرقة السيرك القومي، والفرقة القومية للموسيقى الشعبية، التابعين للبيت الفني للفنون الشعبية، عرض فني، على خشبة المسرح بالمعرض، المقام في أرض الهيئة بمنطقة الطالبية بحي فيصل.

كما يقدم المعرض للأطفال مجموعة متنوعة من الورش تتمثل في ورش صناعة فانوس رمضان، ورش رسم وتلوين، ورش حكي، وغيرها، يشارك فيها كل من الهيئة العامة للكتاب، الهيئة العامة لقصور الثقافة، المركز القومي لثقافة الطفل، وزارة الأوقاف.

وتستمر فعاليات معرض فيصل للكتاب، حتى يوم 12 أبريل 2023، بمشاركة أكثر من 30 ناشرًا، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة التي ستشارك بعرض إصداراتها المتنوعة، والمشاركة في العروض الفنية المتنوعة ما بين إنشاد وفنون شعبية وورش حكي، بخلاف سلسلة من الندوات الثقافية لرموز الثقافة والأدب.

معرض فيصل للكتاب

كما يُقدم المعرض تخفيضات تصل إلى 45% على عدد من إصدارات الكتب، وذلك ضمن مبادرة «الثقافة والفن للجميع»، والتي انطلقت خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب في نُسخته الأخيرة، وحققت إقبالًا جماهيريًا كبيرًا على عدد من الإصدارات التي تتراوح أسعارها مابين 1 جنيه حتى 20 جنيهًا، والتي نستهدف من خلالها استفادة قطاع عريض من الجمهور المصري باقتناء الكتب بتكلفة منخفضة.

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، افتتحا مساء الأحد الماضي، فعاليات الدورة الحادية عشرة لمعرض فيصل للكتاب، الذي تُنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بأرضها في منطقة الطالبية بحي فيصل.