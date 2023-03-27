قصور الثقافة تطلق فعاليات ليالي رمضان في السيدة زينب وروض الفرج

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، برنامج فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، بحديقة السيدة زينب، وقصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة، وعدد من مواقعها بالقاهرة، الاثنين المقبل، وتستمر حتى 21 رمضان، ويتضمن عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية المقدمة للجمهور احتفالا بالشهر المعظم، ضمن برنامج شامل لوزارة الثقافة تحت شعار «ليالي رمضان.. الثقافة في كل مكان».

الحديقة الثقافية بالسيدة زينب

وتتضمن الفعاليات بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب عددًا من البرامج الرئيسية وهي «العروض الفنية، برنامج الفنون التشكيلية، برنامج راوي من بلدنا، برنامج واحة الشعراء، برنامج عطر الأحباب، مناقشات وإضاءات حول إصدارات قصور الثقافة، برنامج الموهوبين والورش وذوي القدرات الخاصة، ورش فنية وورش حكي للطفل، برنامج الجمعيات الثقافية، معرض إصدارات قصور الثقافة»، وتبدأ الفعاليات بجميع البرامج يوميا في التاسعة مساء.

يقام برنامج العروض الفنية بالحديقة ويقدم عروضا فنية لفرق «شبين للآلات الشعبية» 12 رمضان، «النيل للإنشاد الديني» 15 رمضان، «الغوري للموسيقى العربية» 16 رمضان، «التنورة التراثية» 19 رمضان، «كورال مركز الجيزة» 20 رمضان.

ويقدم برنامج الفنون التشكيلية طوال فترة الفعاليات العديد من الورش الحرفية والتدريبية، في مجال الخيامية، تشكيل المعادن، التطعيم بالعاج، معرض فنون تشكيلية، مجسمات لبعض الرموز الوطنية وغيرها.

وفي برنامج «راوي من بلدنا» تقدم فقرات السيرة الهلالية، في الفترة من 12 إلى 15 رمضان «فرقة الفنان محمد عزت»، ومن 16 إلى 18 رمضان «فرقة الفنان عز الدين نصر الدين»، ومن 19 إلى 21 رمضان «فرقة الفنان عزت قرشي»، تقديم مسعود شومان. وفي «واحة الشعر» تقام 10 أمسيات شعرية بمشاركة نخبة كبيرة من الشعراء والفنانين.

أما برنامج عطر الأحباب فتنظم به لقاءات يومية طوال فترة الفعاليات، بهدف إحياء ذكرى عدد من المبدعين الراحلين، من خلال تناول سيرهم الذاتية وإبداعهم الأدبي: «عبد المنعم عواد» تتحدث عنه د. ثريا العسلي، «د. محمد عناني» تتحدث عنه د. كرمة سامي، «محمد صالح» يتحدث عنه محمود خير الله، «عبد الرحيم منصور» تتحدث عنه مي منصور، «صلاح فضل» يتحدث عنه د. رضا عطية، «إبراهيم فتحي» يتحدث عنه شعبان يوسف، «عبد المنعم تليمة» يتحدث عنه د. هشام زغلول، «محسن الخياط» يتحدث عنه يسري السيد، «د. عبد الرحيم الكردي» يتحدث عنه د. محمود الضبع، »سعد عبد الرحمن» يتحدث عنه عادل سعد.

كما تشهد الحديقة إقامة عدد من ندوات المناقشة وإضاءات حول عدة كتب صادرة حديثا عن الهيئة ومن بينها: «مرآة الإسلام» طه حسين يشارك بها د. سعيد الوكيل، «طبقات الأطباء والحكماء» لابن جلجل يشارك بها عبد العزيز جمال الدين، «الأعمال السردية لعبد الفتاح الجمل» تشارك بها عائشة المراغي، «جماليات شعر العامية» للدكتور أحمد مجاهد، «مذكرات هدى شعراوي» يشارك بها د. طارق النعمان، «من أدبنا المعاصر» طه حسين يشارك بها د. سامي سليمان، «شعرنا الحديث إلى أين» غالي شكري يشارك بها د. محمد الشحات، «في غياب الحديقة» د. حسين حمودة، «حكايات من دفتر الوطن» لصلاح عيسى تشارك بها أمينة النقاش، «الكتابة التاريخية من منظور المواطنة» لسمير مرقص.

ويتضمن البرنامج أنشطة فنية وثقافية للموهوبين وذوي القدرات الخاصة وأنشطة للجمعيات الثقافية وورش فنية وثقافية ومسابقات للأطفال في مجالات وموضوعات متنوعة منها تلوين ورسم على الوجه وعمل زينة رمضان وغيرها، إضافة إلى مجموعة من ورش الحكي عن أصل الفانوس وحكايات رمضانية وحكي عن أشهر معالم القاهرة وقصص ملهمة عن أهم الشخصيات الناجحة وغيرها.

قصر ثقافة روض الفرج

تنظم الهيئة برنامج فعاليات ليالي رمضان بقصر ثقافة روض الفرج في الفترة من 12 حتى 21 رمضان، وتقام يوميا في الثامنة مساء، يتضمن معارض وأشغال وورش الحرف اليدوية والفنية لثقافة الشباب والمرأة والطفل والقرية والقصور المتخصصة وأطلس المأثورات الشعبية، في مجالات متنوعة منها أشغال الحلي وفن الديكوباج والخزف والفخار والسجاد والكليم والزجاج المعشق والأرابيسك والطرق على النحاس وغيرها من الحرف التراثية، إضافة إلى ورش الحكي الشعبي والألعاب الشعبية.

وينظم بالقصر برنامج للعروض الفنية تقدم به عروض لفرق: التنورة التراثية، كورال الجيزة 12 رمضان، النيل للإنشاد الديني 13 رمضان، شبين القناطر للآلات الشعبية 14 رمضان، الغوري للموسيقى العربية 15 رمضان، كفر الشرفا للآلات الشعبية 16 رمضان، شبرا الخيمة للموسيقى العربية 17 رمضان، النيل للآلات الشعبية 18 رمضان، كورال الجيزة 19 رمضان، شبرا الخيمة آلات شعبية 20 رمضان، التنورة التراثية 21 رمضان، وتقام يوميا طوال فترة الفعاليات عروض للسيرة الهلالية، إضافة إلى عروض عرائس ماريونت جاردن سيتي والأراجوز المصري.

قصر السينما

يقدم قصر السينما مجموعة من أحدث الأفلام للجمهور وحتى نهاية رمضان من بينها الإنس والنمس، معالي ماما، أشباح أوروبا، كيرة والجن، واحد تاني، وغيرها من الأفلام ويليها فقرات فنية وتبدأ العروض في العاشرة مساء.

قصر ثقافة الأسمرات

اعتبارا من 12 رمضان وحتى 21 يقدم بقصر الأسمرات مجموعة كبيرة من ورش الحكي والفنون التشكيلية وعروض الموسيقى العربية والإنشاد الديني.

زيارات ورحلات لأبناء الإسكان بديل العشوائيات

تقدم الهيئة عددا من الرحلات والزيارات لأبناء الإسكان الآمن بديل العشوائيات اعتبارا من 6 إلى 20 رمضان، إلى فعاليات الليالي الرمضانية بحديقة السيدة زينب وقصر ثقافة روض الفرج وقصر السينما وأخرى بالتعاون مع مركز طلعت حرب وصندوق التنمية الثقافية، من أحياء المحروسة وأهالينا والخيالة والأسمرات وروضة السيدة زينب، والنهضة.

عروض وفعاليات بمواقع خارجية بالقاهرة

كما تقدم الهيئة عددا من العروض الفنية لفرق الفنون الشعبية والإنشاد الديني والتنورة والآلات الشعبية وغيرها بعدد من المواقع الخارجية بالقاهرة وأخرى بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، بخلاف برنامج ثقافي يقدم بالكثير من هذه المواقع ويتضمن عددا من الندوات واللقاءات والمحاضرات والسهرات الرمضانية والأمسيات الشعرية والعروض الفنية ضمن أنشطة الجمعيات الثقافية وثقافة القرية وثقافة المرأة وأطلس المأثورات الشعبية والشباب والعمال.