ينتظر الجمهور اليوم عرض الحلقة الثانية من مسلسل كشف مستعجل، حيث عرض مساء أمس أول حلقاته ضمن المسلسلات القصيرة خلال النصف الثاني من شهر رمضان، لذا يبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل الحلقة الثانية على dmc والحياة.

تدور أحداث الحلقة الثانية من مسلسل كشف مستعجل في إطار تشويقي مليء بالمفارقات والمطاردات التي تحدث عقب ارتكاب جريمة قتل، ونستعرض مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل الحلقة الثانية على dmc والحياة.

مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل الحلقة الثانية على dmc والحياة

تأتي مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل الحلقة الثانية على dmc والحياة على النحو التالي:

يعرض مسلسل كشف مستعجل على قناة DMC، اليوم، الساعة 11:30 مساءً يوميًا، ويعاد الساعة 8.30 صباحا.

ويعرض مسلسل كشف مستعجل عبر قناة الحياة، يوميا الساعة 9:30 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحا، و1.30 ظهرا.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل كشف مستعجل

يعرض مسلسل كشف مستعجل عبر قناة دي إم سي وترددها كالتالي:

التردد: 12092.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الاستقطاب: رأسي.

ويعرض المسلسل عبر قتاة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

ﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل كشف مستعجل

تدور قصة مسلسل كشف مستعجل في إطار لايت كوميدي، لكشف غموض بعض جرائم تورط فيها الفنان مصطفى خاطر، الذي يجسد شخصية يوسف، وهو مسلسل إثارة وتشويق من نوعية الأعمال الدرامية الخفيفة التي تعتبر الأقرب للجمهور، حيث يعد أول عمل درامي كوميدي يناقش الجريمة بطريقة كوميدية، ولاقت قصة المسلسل في أثناء عرضه على منصة WATCH IT الإلكترونية، إقبالًا من الجمهور، في ظل المفارقات الغريبة والكوميدية المقدمة في شكل جديد، وتجسد في الفنانة هنادي مهنا دور جديد فيه حيث تعلب دور مطربة تحاول الشهرة.