مسلسل كشف مستعجل الحلقة الأولى.. هل يتستر محمد عبدالرحمن على جرائم يوسف؟

أحداث مثيرة يتضمنها مسلسل كشف مستعجل للنجم مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن وهنادي مهنا، حيث يحاول يوسف - مصطفى خاطر- التغلب على مشاكله العصبية والنفسية، عن طريق طبيب نفسي يجبره على علاجه وتهديده بالقتل إن لم يفعل ذلك، ويروى لها الجرائم التي ارتكبها ولم تكتشف بعد.

ﻣﺳﻠﺳل كشف مستعجل الحلقة الأولى

وتطرق -يوسف- في مسلسل كشف مستعجل الحلقة الأولى، إلى مشاكله مع زوجته التي طلقها بسبب عصبيتها الزائدة على إثر الحمل، وتسببت فى فراغ كبير في حياته لم تستطع أن تعوضه أي فتاة باستثناء مطربة شابة، هي هنادي مهنا -عالية-، حيث أعجب بها وأحبها وأصبح واحدا من أشد العجبين بها يتابع حفلاتها ويحضرها إينما كانت.

أحداث ﻣﺳﻠﺳل كشف مستعجل الحلقة الأولى

وضمن أحداث مسلسل كف مستعجل الحلقة الأولى، يعرف- يوسف- كل شيء عن حياة الدكتور سهام أبو الرجال- محمد عبد الرحمن الذي يعالجه، ليتمكن من تهديده إذا قرر أن يبوح بأسراره لأحد، وحينما سأله لماذا عرف عنه كل هذه التفاصيل أجابه «عشان نكون زي بعض ولوفكرت تطلع سري هترف ايه اللي يحصل» وهو ما يدل على أن المسلسل ينطوي على أحداث مشوقة.

ﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل كشف مستعجل ﺑطوﻟﺔ مصطفي خاطر

تدور قصة مسلسل كشف مستعجل حول كشف غموض بعض الجرائم، التي يتورط بها أبطال العمل ممزوجة بمواقف كوميدية ومفاجآت غير متوقعة، حيث يتورط الفنان مصطفى خاطر في العديد من الجرائم، واشتهر الفنان مصطفى خاطر بأعماله الكوميدية الخفيفة منذ بدايته فى المسرح، وكذلك الأمر بالنسة للفنان الكوميدي محمد عبد الرحمن والذان يشكلاً معا ثنائي كوميدي رائع.

ﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل كشف مستعجل ﺑطوﻟﺔ ھنادي مھنا

ويعد مسلسل كشف مستعجل مليئًا بالإثارة والمفارقات، وهي النوعية الخفيفة من الأعمال الدرامية التي تعتبر الأقرب للجمهور، فهو أول عمل درامي كوميدي يناقش الجريمة بطريقة كوميدية، وشاركت الفنانة الشابة هنادي مهنا ابنه الموسيقار والملحن هاني مهنا في العديد من الأعمال الدرامية الناجحة والتي كان لها بصمة مميزة فيها وأبرزها مسلسل إلا أنا.