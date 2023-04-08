عرضت أمس، الحلقة الأولى من مسلسل كشف مستعجل، وينتظر الجمهور متابعة باقي حلقاته المسلسل الذي يعرض في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، إذ تدور أحداثه في إطار تشويقي مليء بالمفارقات والمطاردات التي تحدث عقب ارتكاب جريمة قتل، لذا نستعرض ﻣواﻋﯾد ﻋرض مسلسل كشف مستعجل بطولة ھنادي مھنا ومصطفى خاطر ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023.

ﻣواﻋﯾد ﻋرض مسلسل كشف مستعجل

يعرض مسلسل كشف مستعجل على قناة DMC، اليوم، الساعة 11:30 مساءً يوميًا، ويعاد الساعة 8.30 صباحا.

ويعرض مسلسل كشف مستعجل عبر قناة الحياة، يوميا الساعة 9:30 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحا، و1.30 ظهرا.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل كشف مستعجل

يعرض مسلسل كشف مستعجل عبر قناة دي إم سي وترددها كالتالي:

التردد: 12092.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الاستقطاب: رأسي.

ويعرض المسلسل عبر قتاة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

ﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل كشف مستعجل ﺑطوﻟﺔ مصطفى خاطر

تدور قصة مسلسل كشف مستعجل في إطار لايت كوميدي، لكشف غموض بعض جرائم تورط فيها الفنان مصطفى خاطر، الذي يجسد شخصية يوسف.

ﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل كشف مستعجل ﺑطوﻟﺔ ھنادي مھنا

يشهد مسلسل كشف مستعجل إثارة وتشويق، وهي النوعية الخفيفة من الأعمال الدرامية التي تعتبر الأقرب للجمهور، فهو أول عمل درامي كوميدي يناقش الجريمة بطريقة كوميدية، ولاقت قصة المسلسل في أثناء عرضه على منصة WATCH IT الإلكترونية، إقبالًا من الجمهور، في ظل المفارقات الغريبة والكوميدية المقدمة في شكل جديد، وتجسد في الفنانة هنادي مهنا دور جديد فيه حيث تعلب دور مطربة تحاول الشهرة.

أحداث وقصة مسلسل كشف مستعجل

تدور أحداث وقصة مسلسل كشف مستعجل في إطار لايت كوميدي، لكشف غموض بعض الجرائم، التي يتورط بها أبطال العمل ممزوجة بمواقف كوميدية ومفاجآت غير متوقعة، حيث يتورط الفنان مصطفى خاطر في العديد من الجرائم، الذي يجسد شخصية يوسف، ويخضع للعلاج النفسي لدى الدكتور سهام أبو الرجال - محمد عبد الرحمن- وتلعب الفنانة هنادي مهنا دور البطولة، وتجسد شخصية عاليا، الفتاة الطموحة التي تعمل في مجال الطرب والغناء وتحاول جمع الأموال طوال الوقت لتحقيق حلمها بأن تصبح مطربة مشهورة.