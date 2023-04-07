الحلقة الأولى من مسلسل كشف مستعجل.. مصطفى خاطر يطلق زوجته

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل كشف مستعجل للنجم مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن وهنادي مهنا، أحداثا مثيرة ومفارقات غريبة، إذ يزور - يوسف - مصطفى خاطر، عيادة طبيب نفسي للتغلب على مشاكل نفسية وعصبية يعاني منها، وسرعان ما نشبت خلافات بينه وبين التمرجي الذي يحجز مواعيد الكشف على أثر كشف مستعجل طلبه يوسف متجاوزا أدوار المرضى الآخرين، إلا أنه تمكن من الدخول للطبيب- سهام أبو الرجال- محمد عبد الرحمن- وأخبره بأنه يعاني من العصبية الزائدة والتي تنعكس بأثر سلبي على عمله، ففي إحدى المرات تسبب في تطفيش زبائن المطعم الذي يعمل فيه، لعدم وجود طلبات يرغبونها.

ﻣﺳﻠﺳل كشف مستعجل الحلقة الأولى

مسلسل كشف مستعجل الحلقة الأولى، تطرق أيضا إلى مشاكله مع زوجته التي طلقها بسبب عصبيتها الزائدة على أثر الحمل، وتسببت في فراغ كبير بحياته ولم تستطع أن تعوضه أي فتاة باستثناء مطربة شابة، هي هنادي مهنا -عالية، إذ أعجب بها وأحبها وأصبح واحدا من أشد المعجبين بها يتابع حفلاتها ويحضرها أينما كانت، وحينما كانت تتدرب في المسرح وعنفها المخرج بسبب مخارج الحروف بطريقة غير صحيحة تعدى يوسف على المخرج وهدده بالضرب، وهو ما دفعها أن تستنجد بيوسف حينما سألها المخرج عن هذه الشخص، لتخبره مجازا بأنه خطيبها، وهو الثغرة التي تدخل بيها يوسف في حياتها بشكل أكبر.

أحداث ﻣﺳﻠﺳل كشف مستعجل الحلقة الأولى

وضمن أحداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة الأولى، يريد يوسف التغلب على مشاكله النفسية المستعصية، وهو ما دفعه أن يعرف أدق تفاصيل وأسرار الدكتور سهام أبو الرجال ليجبره على علاجهن ليتمكن من تهديده إذا قرر أن يبوح بأسراره لأحد، وتطرق إلى الجرائم التي اركبها بحق أشخاص آخرين، لكنه كشف للدكتور سهام بأنه هو المتسبب في قتلهم، وعلى أثر ذلك توجس خيفة منه وطلب أن يعفيه من علاجه.

ﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل كشف مستعجل ﺑطوﻟﺔ مصطفى خاطر

تدور قصة مسلسل كشف مستعجل في إطار لايت كوميدي، لكشف حالة غموض بعض الجرائم، التي يتورط بها أبطال العمل ممزوجة بمواقف كوميدية ومفاجآت غير متوقعة، حيث يتورط الفنان مصطفى خاطر في العديد من الجرائم، واشتهر الفنان مصطفى خاطر بأعماله الكوميدية الخفيفة منذ بدايته فى المسرح، وكذلك الأمر بالنسة للفنان الكوميدي محمد عبد الرحمن واللذين يشكلان معا ثنائيا كوميديا رائعا.

ﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل كشف مستعجل ﺑطوﻟﺔ ھنادي مھنا

ويعد مسلسل كشف مستعجل مليئًا بالإثارة والمفارقات، وهي النوعية الخفيفة من الأعمال الدرامية التي تعتبر الأقرب للجمهور، فهو أول عمل درامي كوميدي يناقش الجريمة بطريقة كوميدية، وشاركت الفنانة الشابة هنادي مهنا ابنه الموسيقار والملحن هاني مهنا في العديد من الأعمال الدرامية الناجحة والتى كان لها بصمة مميزة فيها وأبرزها مسلسل إلا أنا.