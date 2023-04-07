مسلسل كشف مستعجل الحلقة الأولى.. مصطفى خاطر يجبر الدكتور سهام على علاجه

أحداث مثيرة تضمنها مسلسل كشف مستعجل للنجم مصطفى خاطر- يوسف - الذي يعاني من مشاكل نفسية وعصبية مستعصية يريد التغلب عليها، وهو ما دفعه إلى ان يعرف أدق تفاصيل وأسرار الدكتور سهام أبو الرجال- محمد عبد الرحمن.

ﻣﺳﻠﺳل كشف مستعجل الحلقة الأولى

انزعج الدكتور سهام أبو الرجال من دقة التفاصيل التى عرفها عنه يوسف، حيث أخبره بشريط ذكرياته والذي ذكره فيه بمستواه العلمي وتخرجه من كلية الطب وكيفية عمله بالعيادة الحالية، والعلاقة المتوترة بين زوجته ووالدته، وعدم قدرته على السيطرة على أبنائه وممارسة زوجته لرياضة البوكسين ودفاعها عن نفسها وعنه في ظل عجزه عن ذلك، وإدمان أبنائه للتيك توك.

أحداث ﻣﺳﻠﺳل كشف مستعجل الحلقة الأولى

لم يقتصر الأمر على معرفة الأمور الشخصية من قبل يوسف بل تعدى الأمر إلى الجرائم التي ارتكبها بحق أشخاص آخرين وتم حفظها كقضايا انتحار، لكنه كشف للدكتور سهام بأنه هو المتسبب في قتلهم، وعلى أثر ذلك توجس خيفة منه وطلب أن يعفيه من علاجه وعاب في نفسه عدم قدرته على ذلك.

ﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل كشف مستعجل ﺑطوﻟﺔ مصطفي خاطر

تدور قصة مسلسل كشف مستعجل في إطار لايت كوميدي، لكشف حالة غموض بعض الجرائم، التي يتورط بها أبطال العمل ممزوجة بمواقف كوميدية ومفاجآت غير متوقعة، حيث يتورط الفنان مصطفى خاطر في العديد من الجرائم، الذي يجسد شخصية يوسف، ويعمل طبيبا نفسيا، وتلعب الفنانة هنادي مهنا دور البطولة، وتجسد شخصية داليا الفتاة الطموحة التي تحاول جمع الأموال طوال الوقت لتحقيق حلمها بأن تصبح مطربة مشهورة، واشتهر الفنان مصطفى خاطر بأعماله الكوميدية الخفيفة منذ بدايته فى المسرح.

ﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل كشف مستعجل ﺑطوﻟﺔ ھنادي مھنا

ويعد مسلسل كشف مستعجل مليئًا بالإثارة والتشويق، وهي النوعية الخفيفة من الأعمال الدرامية التي تعتبر الأقرب للجمهور، فهو أول عمل درامي كوميدي يناقش الجريمة بطريقة كوميدية، ولاقت قصة المسلسل في أثناء عرضه على منصة WATCH IT الإلكترونية، إقبالًا من الجمهور، في ظل المفارقات الغريبة والكوميدية المقدمة في شكل جديد.

وشاركت الفنانة الشابة هنادي مهنا ابنة الموسيقار والملحن هاني مهنا في العديد من الأعمال الدرامية الناجحة والتى كان لها بصمة مميزة فيها وأبرزها مسلسل إلا أنا.