مسلسل كشف مستعجل الحلقة الأولى.. «يوسف» مجرم يخضع للعلاج النفسي

أحداث شيقة في إطار كوميدي خفيفة مثير للضحك، يتضمنها مسلسل كشف مستعجل للنجم مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن وهنادي مهنا، حيث يحاول يوسف- مصطفى خاطر- التغلب على مشاكله التي دمرت حياته ودفعته لارتكاب الجرائم، عن طريق طبيب نفسي يجبره على علاجه وتهديده بالقتل إن لم يفعل ذلك.

ﻣﺳﻠﺳل كشف مستعجل الحلقة الأولى

عاني -يوسف- من مشاكله مع زوجته عقب حملها حيث دخلت في نوبة عصبية شديدة، وأثرت عليه وجعلته هو أيضا أكثر عصبية من ذي قبل، وهو ما دفعه أن يطلقها ويعيش فراغا كبيرا لم تستطع أن تعوضه أي فتاة، إلى أن التقى هنادي مهنا -عالية-، التي أعجب بها وأحبها وأصبح واحدا من أشد المعجبين بها يتابع حفلاتها.

أحداث ﻣﺳﻠﺳل كشف مستعجل الحلقة الأولى

وضمن أحداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة الأولى، يعرف- يوسف- أمور شديدة الخصوصية عن حياة الدكتور سهام أبو الرجال- محمد عبد الرحمن الذي يعالجه، ليتمكن من تهديده إذا قرر أن يبوح بأسراره لأحد، وحينما سأله الطبيب لماذا عرف عنه كل هذه التفاصيل أجابه «عشان نكون زي بعض ولوفكرت تطلع سري هترف ايه اللي يحصل».

ﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل كشف مستعجل ﺑطوﻟﺔ مصطفي خاطر

تدور قصة مسلسل كشف مستعجل حول كشف غموض بعض الجرائم، التي يتورط بها أبطال العمل ممزوجة بمواقف كوميدية ومفاجآت غير متوقعة، حيث يتورط الفنان مصطفى خاطر في العديد من الجرائم، واشتهر الفنان مصطفى خاطر بأعماله الكوميدية الخفيفة منذ بدايته فى المسرح، وكذلك الأمر بالنسبة للفنان الكوميدي محمد عبد الرحمن والذان يشكلاً معا ثنائي كوميدي رائع، ومن بينها أوشن 14وهروب اضطراري وحرب كرموز.

ﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل كشف مستعجل ﺑطوﻟﺔ ھنادي مھنا

ويعد مسلسل كشف مستعجل مليئًا بالإثارة والمفارقات، وهي النوعية الخفيفة من الأعمال الدرامية التي تعتبر الأقرب للجمهور، فهو أول عمل درامي كوميدي يناقش الجريمة بطريقة كوميدية، وشاركت الفنانة الشابة هنادي مهنا ابنه الموسيقار والملحن هاني مهنا في العديد من الأعمال الدرامية الناجحة والتي كان لها بصمة مميزة فيها وأبرزها مسلسل إلا أنا، وخيط وحرير وورا كل باب والفتوة وأفراح إبليس وحكايتي.