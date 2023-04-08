أحداث مشوقة بالحلقات الأولى لـ5 مسلسلات خلال النصف الثاني من رمضان

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «دراما رمضان .. أحداث مشوقة في الحلقات الـ16 والحلقات الأولى للنصف الثاني من الموسم الدرامي».

مسلسل الكتيبة 101 يشهد أحداثا استثنائية

وشهد مسلسل الكتيبة 101 أحداثًا استثنائية، فقد ظهر الرائد إدريس والذي يجسد شخصيته الفنان محمد رجب قائد كمين السدرة وهو يتحدث مع أحد المجندين وسأله «هل تناول زملاؤكم السحور؟»، فقال له «جهزنا السحور وننتظرك»، وبالفعل تناول السحور معهم.

ملخص مسلسل الكبير أوي الجزء السابع

وفي مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، فقد هرب الدكتور ربيع من الكبير لأنه لم يخترع التركيبة الجديدة التي ستعيد ابنه العترة إلى جسمه الطبيعي بعدما تحول إلى رجل عجوز.

ملخص مسلسل جعفر العمدة

وفي مسلسل جعفر العمدة، فقد ضرب مجهول عايدة التي يتجسد دورها زينة، وذلك بآلة حادة على رأسها وبعد نقلها للمستشفى كشفت الكاميرات الموجودة في البيت أن من فعل هذه الجريمة شخص من المنزل.

الحلقة الأولى لمسلسل جت سليمة للنجمة دنيا سمير

وفي الحلقة الأولى لمسلسل جت سليمة للنجمة دنيا سمير، ظهرت دنيا في دور سليمة، وفي مشهد من مشاهد الحلقة تقوم بتحضير وجبة الإفطار لزوجة والدها ويظهر كريم عفيفي في دور خطيب سليمة التي أجبرتها زوجة والدها على الارتباط به، فهو ابن أختها ورجل بخيل وطمعان مع خالته في ميراث سليمة من والدها المتوفي.

وفي مسلسل تحت الوصاية، ذهبت حنان أو منى زكي إلى ورشة متخصصة في دهان المراكب وتحدثت مع صاحب الورشة في أنها تريد دهان المركب في نفس اليوم، لكنه عنفها وطردها لأنه شعر بأن هناك شيء خاطئ.