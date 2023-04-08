قصة مقتل شاب على يد جاره وقت السحور بالسلام

يشق طريقه إلى منزل أسرته في السلام، خطواته كانت مسرعة ليسابق الوقت حتى يتناول مع أسرته السحور، وقتها كان «محمد» يحمل في يديه طعام السحور قبل أن يلتفت إلى جاره الذي كان ينادي عليه بصوت عال يوضح بوجود خلاف بينهما، وقف الشاب تلبية للنداء لكنها كانت اللحظات الأخيرة في حياته فنال 3 طعنات أودت بحياته في الحل.

طعنات الغدر ومشاهد الحزن

جريمة السلام التي راح ضحيتها شاب في العقد الثالث من عمره يدعى«محمد.ك» على يد جاره «س.ق» بطعنات الغدر وسقط الضحية على الأرض في مشهد محزن بجانبه احتياجات أسرته الشخصية لتتحول لحظات تلك الأسرة المكلومة إلى الحزن والحسرة بعد جريمة السلام التي حدثت منتصف الأسبوع الماضي.

المتهم بقتل جاره يعترف بالجريمة

واعترف المتهم بقتل جاره أمام النيابة العامة التي نسبت إليه تهمة القتل العمد خلال جلسة تحقيق جديدة ظهر اليوم وقررت تجديد حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات وتحفظت على السكين المستخدم في الجريمة وأرسلته إلى الأدلة الجنائية لفحصه، وواجهت النيابة المتهم بتحريات المباحث التي أكدت على أن المتهم كان دائم افتعال المشاكل مع جاره ونفذ الجريمة انتقامًا منه بسبب وجود خلافات الجيرة.

عقوبة جريمة مقتل شاب بالسلام

وشرح الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله المحامي بالنقض تفاصيل جريمة قتل شاب في السلام وقت السحور على جاره بقوله إن مواد القانون توضح العقوبة :«تقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة».