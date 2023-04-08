مصرع 5 وإصابة 7 في تصادم ميكروباص و«مقطورة» على الطريق الصحراوي الشرقي

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون بنزيف داخلي بالمخ، إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارة نقل مقطورة بالطريق الصحراوي الشرقي، وجرى نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى قصر العيني، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، يفيد فيه بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي، على الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي، رجال المباحث بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

تفاصيل تصادم ميكروباص و«مقطورة» على الطريق الصحراوي الشرقي

وبالانتقال والفحص تبين أن الحادث وقع بالحارة المغلقة القادمة من القاهرة إلى اتجاه بني سويف بالطريق الصحراوي الشرقي، أثناء سير ميكروباص بالطريق القادم من بني سويف إلى القاهرة، اصطدم بسيارة نقل مقطورة قادمة من القاهرة إلى بني سويف، نتج عنه مصرع 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين بنزيف بالمخ، وجرى نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى قصر العيني، ورفع آثار الحادث وتسير حركة المرور.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.