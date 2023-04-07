مصرع سائق في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بقنا

لقي سائق مصرعه، ظهر اليوم الجمعة، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل، على طريق قنا_سفاجا الصحراوي الشرقي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

مصرع سائق في قنا

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل علي طريق قنا _ سفاجا، أمام مدافن مدينة قنا الجديدة، وأسفرت عن مصرع سائقها.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع «يسري م» 46 عامًا، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل كان يقودها على طريق قنا_سفاجا.

رفع أثار الحادث

نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام بواسطة سيارة إسعاف، كما جرى رفع أثار الحادث وتسير حركة الطريق أمام السيارات المارة في الاتجاهين الشرقي والغربي .

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وجرى ندب مفتش الصحة لكتابة تقرير طبي حول أسباب وفاة السائق.