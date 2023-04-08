إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بقنا.. «أسماء»

أصيب 8 أشخاص، اليوم السبت، على خلفية حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «مصر - أسوان» الزراعي، أمام مدخل قرية الشيخية بمركز قفط جنوب محافظة قنا.

أسماء مصابي حادث قنا

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تضمنت أسماء المصابين في حادث قنا اليوم وليد محمد حمادة، 28 عاما، خلع بالكتف الأيسر، ومصطفى محمد جابر، 23 عاما، اشتباه مابعد الارتجاج وكدمات بالجسم، وكريم حسن ياسين، 48 عاما، اشتباه كسر بالفقرات العنقية، وأحمد جمال محمد، 29 عاما، اشتباه كسر بالفقرات العنقية، وكريم حسن ياسين، 50 عاما، كدمات بالجسم، وفراج سعد عبد الرحيم، 30 عاما، سحجات وكدمات بالجسم، وعلاء أحمد حماده، 30 عاما، اشتباه كسر بالساق اليمنى، وأحمد عطا محمود، 12 عاما، اشتباه كسر باليد اليمنى.

انقلاب سيارة ميكروباص بقنا

كان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، صباح اليوم تلقى إخطارا من غرفة عمليات محافظة قنا يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على مدخل قرية الشيخية بقفط، وأسفر عن إصابة 8 أشخاص.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات إسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى قفط التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.