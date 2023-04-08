شرطة النقل تلقي القبض على 3 هاربين داخل محطات السكة الحديد

واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادي جهودها لضبط المحكوم عليهم الهاربين، إذ جرى ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة كفر الشيخ مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 13 قضية، وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد سيدى جابر .

وتمّ ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 23 قضية، وذلك حال تواجده بإحدى محطات مترو الأنفاق، إلى جانب ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنيا مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 12 قضية وذلك حال تواجد بأحد المواقف بالإسكندرية.