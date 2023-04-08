شباب الحوار الوطني بالبرلس يقترحون إنشاء مصنعين للطوب وتقشير الأسماك 

ناقش مجموعة من الشباب، خلال جلسات مُنتدى الحوار الوطني بمركز شباب برج البرلس، بمحافظة كفر الشيخ، عديد من القضايا المتعلقة بالمحورين الاقتصادي والاجتماعي، للخروج بتوصيات ومقترحات حلول تخدم المواطنين في مصر، وفي مدينة برج البرلس المطلة على سواحل البحر الأبيض المتوسط، والتي تعد أحد أهم المواقع الاستراتيجية في السواحل المصرية.

وأقيمت الجلسات بمشاركة 25 شابا من أعضاء مركز الشباب بالبرلس، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

مصنعان للأسماك والطوب

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن جلسات الحوار الوطني بمركز شباب برج البرلس، أثمرت عن مناقشة الشباب لقضية تراخيص مراكب الصيد باعتباره أحد أهم مصادر الدخل والمهنة الرئيسية لسكان المنطقة الساحلية.

كما تمخضت الجلسات عن تقديم مقترح إنشاء مصنعين لتقشير الأسماك بالميناء وآخر لتصنيع الطوب وبحث مشكلات العشوائيات بالمدينة، كما اقترح الشباب زيادة عدد اللنشات السياحية، وطالبوا بالانتهاء من كورنيش بحيرة البرلس دعماً للملف الاقتصادي بها، بحسب «محروس».

زواج القاصرات

كما تناول الحوار الوطني لشباب البرلس، أيضا أسباب انتشار ظاهرة زواج القاصرات وعلاقتها بوعي الآباء، إضافة إلى إقتراح إنشاء مبنى للمدرسة التجارية وتخصيص سيارات مباشرة الى مدينة كفر الشيخ.

واُختتمت فعاليات مُنتدى الحوار الوطني للشباب بمركز شباب برج البرلس، في محافظة كفر الشيخ، بعدد من الجلسات أدارها أحمد الرميلي، وأيمن جميل، المدربان بوزارة الشباب، حول محاور المنتدى الرئيسية السياسية الاجتماعية، الاقتصادية والملفات المتعلقة و تستمر الجلسات بمراكز شباب المحافظة حتى مايو المقبل، منتدى الحوار الوطني بمراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب ،وكيل المديرية للشباب، و متابعة تنفيذ، محمود الصاوى، مدير إدارة البرلمان و التعليم المدني تنفيذ فريق عمل الإدارة.