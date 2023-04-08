يوجد أماكن للخروج في العيد بمحافظة بورسعيد بأقل تكلفة مادية، حيث تعتبر محافظة بورسعيد قبلة رحلات اليوم الواحد من مختلف المحافظات لزيارة معالم المدينة والتي أغلبها مجانية أو بمبالغ رمزية منها حديقة فريال وسوق السمك الجديد والممشى السياحي والجبال الملح.

وتقدم «الوطن» لقرائها خدمة دليل أماكن للخروج في العيد بمحافظة بورسعيد بأقل تكلفة، وتضم..

ساحة مصر والممشى السياحي

وتضاهي أفضل الأماكن السياحية المجانية في محافظات مصر وتطل على مجرى القناة بحيث يمكن الجلوس على كراسي تحمل طابعا تراثيا ومشاهدة السفن تعبر من أمام الزائر، بالإضافة إلى أعمدة ديكورية وأماكن للتزحلق ومسطحات خضراء وفي المنتصف تمثال ساحة مصر.

شارع ديليسبس باي

ويضم محالا على شكل حاويات مقسمة إلى 3 أجزاء بإجمالي 39 جزءا.

والدخول إليه مجاني والجلوس على أماكن الجلوس فيه وبه مسطحات خضراء ومناطق ديكورية ونافورة ما عدا الجلوس في المطاعم والشراء من المحلات فهي بمقابل مادي ويضم 13 حاوية مقسمة إلى 3 أجزاء بإجمالي 39 جزءا، لبيع مختلف المأكولات والمشروبات ومنطقة بلاي ستيشن للسيارات.

شاطئ وكورنيش بورسعيد

وهو بطول محافظة بورسعيد ويمكن الجلوس على كورنيش بورسعيد ودخول الشاطئ مجاناً فيما عدا تأجير الشماسي والجلوس تحتها أو على الكافتريات المطلة عليه فهي بمقابل مادي.

جبال الملح بمدينة بورفؤاد

وهي شبيهة بجبال الثلج يتم التزحلق فوقها والتقاط الصور التذكارية وشراء منتجات الملح التي يعتقد البعض أنها تطرد الطاقة السلبية من الجسم ويتم الدخول إليها بتذكرة قدرها 5 جنيهات.

المركز الثقافي الترفيهي

يضم المركز الثقافي الترفيهي «الأوبرا»، قاعات سينما ومسرحا وكافتيريات على أعلى مستوى، كما يوجد عدد من الفنادق المميزة والمنتجعات السياحية أيضا المنتشرة في المحافظة.

حديقة المسلة «الشهداء»

وتقع في حي الشرق وتم تطويرها مؤخرا ضمن حدائق بلا أسوار وبها ظاهرة الحمام حيث يتم إطعامه والتقاط الصور معه من قبل الزائرين والدخول إليها مجاني.

حديقة المنتزه «الشاطئ»

مطلة على شارع طرح البحر أهم متنزه للسير فيه ببورسعيد وتضم الحديقة مسطحات خضراء وكافتيريات وممرات للتزحلق عليها.

حديقة «الفرما»

توجد في حي الشرق في مواجهة محطة السكة الحديد ومول الفرما الجديد وبها كافتيريا ومسرح وأماكن جلوس ولاند سكيب على أعلى مستوى.

حديقة «فريال»

وهي أصبحت ضمن مزارات رحلات اليوم الواحد في بورسعيد ومناسبة للجلوس فيها والاستمتاع بالمناظر الخلابة بها بعد تطويرها مؤخرا والدخول إليها مجاني وبها ثلاث منصات للاحتفالات ومسرح ومسجد على التراث الأندلسي، بالإضافة إلى أعمدة ديكورية وأماكن جلوس خاصة لكبار السن وأشجار ونباتات متميزة.

ساحة المشير طنطاوي

وتقع بين شارعي «البترول» سابقا طنطاوي والرحاب وقريبة من الميناء البري الجديد وتضم أشجار ونباتات ونافورات وكشك موسيقى وأماكن للجلوس.

سوق السمك الجديد

هو سوق حضارية بها محال شراء الأسماك وطهيها وتناولها على مقاعد مخصصة لها في نفس السوق.