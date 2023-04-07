أماكن للخروج في العيد ببني سويف بأقل تكلفة.. الكورنيش والممشى مجانا

أيام قليلة تفصلنا عن أول أيام عيد الفطر المبارك 2023 في محافظة بني سويف، والذي يوافق الجمعة 21 أبريل، والاحتفال بهذه المناسبة الدينية في المحافظة يكون لها طقوس معينة من بينها الخروج إلى الأماكن المعتاد الخروج لها في هذه المناسبات، ويبحث المواطنون في محافظة بني سويف، عن أماكن للخروج في العيد بمحافظة بني سويف بأقل تكلفة من خلال زيارة الحدائق العامة والكورنيش والمراكب والرحلات النيلية.

أماكن للخروج في العيد بمحافظة بني سويف بأقل تكلفة

وتستعرض «الوطن» أهم الأماكن التي يمكن زيارتها خلال عيد الفطر المبارك، من أماكن للخروج في العيد بمحافظة بني سويف بأقل تكلفة هي كالآتي:

- كورنيش النيل في مدينة بني سويف مجانا

- الرحلات النيلية في مدينة بني سويف. الفرد بـ5 جنيهات.

- ملاهي حديقة النيل في مدينة بني سويف .. أقل لعبة بـ5 جنيهات.

- حديقة الحيوان في بني سويف .. 5 جنيهات للتذكرة.

حدائق عامة تستقبل المواطنين في عيد الفطر في بني سويف

وتمتلك مدينة بني سويف عدد من الحدائق العامة مفتوحة أمام المواطنين يمكن الخروج في العيد ببني سويف بها بأقل تكلفة

- حديقة سعيد النجار بكورنيش النيل في بني سويف

- حديقة النيل في مدينة بني سويف

- حديقة الممشى السياحي بمدينة بني سويف.

محافظ بني سويف يوجه بتجهيز أماكن الخروج في عيد الفطر

وأعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، توجيهه رؤساء المدن والقرى بسرعة تجهيز الأماكن والحدائق العامة وتنظيف كورنيش النيل في كل مدينة لاستقبال المواطنين في عيد الفطر المبارك.