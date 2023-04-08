مصمم أكشن جعفر العمدة يكشف كواليس مشهد الانفجار خلال ملاحقة بلال شامة

نشر مصمم الأكشن عصام الوريث، كواليس تصوير مشهد من مسلسل «جعفر العمدة» بطولة الفنان محمد رمضان، والذي يعرض حالياً خلال السباق الرمضاني، ويحقق نسب مشاهدة عالية وتصدر «التريند» على مدار الحلقات الماضية.

كواليس تصوير مسلسل جعفر العمدة

وجاءت كواليس المشهد كالآتي، إذ كان يذهب «جعفر» مسرعاً من أجل الإمساك بـ«بلال شامة» الذي خطف نجله في الحلقة الأولى من المسلسل، إلا أن تفاجأ أنه يضع شيئا مثل القنبلة وانفجرت.

أحداث الحلقة 17 من جعفر العمدة

ينتظر جمهور محمد رمضان أحداث الحلقة 17 من مسلسل جعفر العمدة، خاصة أن الأحداث لازالت تتصاعد بصورة كبيرة، وقد اعترفت زينة أمس أن من ضربها على رأسها وتعمد موتها هي «دلال» زوجة شقيقه سيد، لأنها كشفت سرها وعلمت الشخص التي تقوم بزيارته في السجن.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

والمسلسل من بطولة محمد رمضان، إيمان العاصي، ومي كساب، ومنة فضالي، وأحمد داش، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، ويحقق المسلسل نسب مشاهدة عالية يومياً.