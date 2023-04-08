عامل يقتل زوجته في مشاجرة بسبب خلافات بينهما بحدائق أكتوبر

لقيت ربة منزل مصرعها على يد زوجها في مشاجرة بينهما في منطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، تمّ نقل الجثمان إلى مستشفى أكتوبر المركزي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغا من أكتوبر المركزي بوصول «فاطمة.س» 19 سنة جثة هامدة نتيجة جرح قطعي نافذ بالصدر، بصحبه زوجها «محمد.أ» عامل، ووالده وحماة المتوفية.

أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم معاذ فريد رئيس مباحث حدائق أكتوبر والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة وبالانتقال والفحص تم التقابل مع الزوج ووالده وحماة المتوفية وبسؤالهم أفادوا بأنَّ إصابة المتوفية نتيجة سقوطها على سكين بالمطبخ أودت بحياتها في الحال، وبإعادة مناقشة الزوج وتضييق الخناق عليه انهار واعترف بأنَّه هو مرتكب الواقعة بسبب أن المتوفية كانت تريد النزول لصلاة التراويح في المسجد والزوج رفض نزولها فوقعت مشادة بينهما.

إحالة المتهم إلى النيابة العامة

ألقي القبض على المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.