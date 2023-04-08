مسلسل رسالة الإمام الحلقة 16.. الشافعي يتحدث مع السيدة نفيسة عن مصر

مسلسل رسالة الإمام الحلقة 16، انطلقت أحداثها قفي بيت حفيدة رسول الله السيدة زينب، حينما كان يجلس الإمام الشافعي الذي جسد دوره الفنان خالد النبوي، وابنته زينب، مع السيدة نفيسة التي تجسد دورها الفنانة فرح بسيسو، ويتحدثا سويا.

مسلسل رسالة الإمام الحلقة 16

ودار بين السيدة نفيسة وزينب بنت الإمام الشافعي التي تجسد دورها الفنانة فاتن سعيد، في مسلسل رسالة الإمام الحلقة 16 كالآتي:

السيدة نفيسة: «عيناكِ تنطقان بسؤال صمت عنه اللسان».

زينب: «سامحيني يا عمتي أردت الاطمئنان عليكِ فحسب».

السيدة نفيسة: «بأفضل حال والحمد لله، وكيف لا أكون وقد من علي الله بنعم لا تعد ولا تحصى».

السيدة نفيسة: «قول لي يا زينب، ماذا أعجبكِ في أرض مصر؟».

زينب: «النيل، لم أر نهر كهذا والهواء عليل والجامع الكبير يكاد لا يخلو من البشر وهذا الدار وانت يا عمتي».

السيدة نفيسة: «كما ذكرتِ والناس سبحان ملك الناس، كأنه يزرع في كل زمان بذرة خير فتثمر بإذنه ثمر لا مثيل له».

كما سألت السيدة نفسية زينب في مسلسل رسالة الإمام الحلقة 16، عن معنى اسم زينب فردت عليها قائلة: معنى اسم زينب فيه قولان الأول هو أن زينب كلمة مركبة من «زين وأب»، أما الثاني فهو اسم للشجرة حسنة المنظر والرائحة، وهى شجرة زنب، وأطلق اسمها على اسم الحوراء زينب بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه المعروفة بزينب الكبرى.

مسلسل رسالة الإمام الحلقة 16

مسلسل رسالة الإمام بطولة خالد النبوي، وأروى جودة، ونضال الشافعي، وخالد أنور، ووليد فواز، وجيهان خليل، وحمزة العيلي، وأحمد الرافعي، وسلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة Media Hub - سعدي وجوهر ويعرض علي قناة الحياة وdmc وcbc.