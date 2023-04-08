محافظ الإسكندرية: إنقاذ 193 طفلا معرضين للخطر خلال شهر مارس

كلّف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اللجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة، بتكثيف ومواصلة مجهوداتها لتعزيز وحماية الاطفال من كل أشكال العنف والاستغلال والتمييز، حيث جرى التعامل مع عدد 193 طفلا.

التعامل مع 79 بلاغا لأطفال معرضين للخطر

وأضاف محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم، أن اللجنة العامة لحماية الطفولة خلال شهر مارس 2023 تعاملت مع 118 بلاغا لاطفال في خطر محدق، و7 بلاغات لاطفال في خطر جسيم، و53 بلاغ خطر متوسط وتم التعامل مع كافة البلاغات بشكل فوري، كما تم التعاون مع هيئة النيابة الموقرة في 108 قضية وتم تقديم الدعم اللازم لهم وتقديم التقارير اللازمة للنيابة، فضلًا عن استقبال والتعامل مع 79 بلاغ طفل معرض للخطر وتقديم كافة الخدمات اللازمة لإزالة الخطر الواقع عليهم.

أنشطة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

كما شاركت لجان حماية الطفولة بالإسكندرية مع المجلس القومي للمرأة في برنامج المبادرة الوطنية لدوائر حكي «دوي»، ضمن أنشطة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية على مدار خمس ايام خلال شهر مارس، بهدف تحفيز الفتيات على التعبير عن آرائهن ومخاوفهن ومشاركة قصصهم وخبراتهم والعمل على تمكينهم داخل مجتمعاتهن.

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن البرنامج يستهدف ما يقرب من 2000 فتاة في 10 مدارس بنطاق حي منتزه أول، منتزه ثان، شرق، وسط ، غرب، العجمي.

وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ويوم الام المصرية، تم عقد ندوة فنية بالمركز الثقافي القومي لدار الاوبرا المصرية لمناقشة مكانة المرأة المصرية في السينما وتأثيرها علي المجتمع.

وعلى مستوى اللجان الفرعية تم عقد 10 اجتماعات للجان الفرعية بأحياء الإسكندرية ومركز ومدينة برج العرب بحضور كل أعضائها من الجهات الحكومية من التعليم والصحة والتضامن ومنظمات المجتمع المدني، لمناقشة كل حالات الأطفال المعرضين للخطر المحدق وعمل دراسة حالة لهم من شأنها إزالة الخطر الواقع علي الأطفال.