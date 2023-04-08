ناقد فني يشيد بـ خالد الصاوي في مسلسل «مذكرات زوج»: أفضل أدواره

أشاد الناقد محمود عبدالشكور بأداء الفنان خالد الصاوي لشخصية «د. طه» في مسلسل «مذكرات زوج» للمخرج تامر نادي، والذي عرض في النصف الأول من موسم الدراما الرمضانية، ووصفه بـ«أفضل أدوار خالد الصاوي في السنوات الأخيرة».

وقال الناقد محمود عبد الشكور، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «دور د. طه الذي لعبه خالد الصاوي في حلقات (مذكرات زوج) مميز للغاية، وفيه كثير من اللمسات الكوميدية المدهشة، أداء خالد ممتع، وكأنه وجد في الشخصية مساحة واسعة للتعبير عن قدراته وإمكانياته».

وتابع: «النموذج الإنساني الذي رسمت ملامحه ببراعة على الورق، مثل كل شخصيات المسلسل، يتميز بالطيبة والذكاء، ولديه قدرة على الإقناع، ولكنه يبدو هشا من الداخل، وعاطفيا للغاية، وفي لحظة مهمة من حياته، عليه أن يتأمل المسافة الهائلة بين نظريات يرددها، وواقع يعيشه، بين نصائحه للآخرين، وحياته الشخصية المضطربة».

محمود عبدالشكور: خالد الصاوي وسما إبراهيم من أفضل ثنائيات دراما رمضان لهذا العام

وأضاف «عبدالشكور»: «كل وجوه الشخصية قدمها الصاوي ببراعة: من محاضرة استعراضية أمام جمهور يصفق، الى مناقشات طريفة وغريبة مع زوجته، ومن جلسات استماع لرؤوف المأزوم، إلى لحظة استسلام واعتراف بالفشل أمام مساعدته، وثورة غضب تدفعه لضرب طليق زوجته».

وأشاد بـ«الكميا» التي جمعت بين خالد الصاوي وسما إبراهيم في المسلسل، قائلًا: «بين خالد وسماء إبراهيم التي لعبت دور الزوجة نجيبة باقتدار وحضور كيمياء لافتة، مما جعلهما من أفضل ثنائيات دراما رمضان لهذا العام».