رصف عدد من الطرق في كفر الشيخ وتجميل مصيف بلطيم

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في بيان اليوم السبت، رصف عدد من الطرق بمدن وقرى المحافظة، وكذلك الإعداد لرصف عدد من الطرق الأخرى خلال الأيام المقبلة، بهدف تقديم أفضل للمواطنين في شتي ربوع المحافظة، علاوة علي تسير حركة النقل.

رصف شارع صلاح سالم

وأشار محافظ كفر الشيخ، أنه جرى رصف شارع صلاح سالم، بداية من مزلقان الإنشاء والتعمير حتى شارع صلاح سلامة بجوار السكة الحديد، بعرض 18 مترا، بإشراف جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان.

رصف الطرق بمدينة مصيف بلطيم

بينما كلف محافظ كفر الشيخ، هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، بالمحافظة بمتابعة أعمال تطوير وإعادة رصف المنطقة من موقف الأتوبيس، وحتى ميدان الزهراء الطريق الخلفي، والذي يشمل رفع الاسفلت المتهالك وفرد طبقة سن ودمكها، واعادة الرصف، وذلك في اطار استعدادات المدينة لاستقبال موسم صيف 2023.

رصف طرق بمدينة برج البرلس

كما وجه محافظ كفر الشيخ أشرف سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس على الأعمال التمهيدية لأعمال الرصف، ووضع طبقة الأساس، وفردها ودمجها جيدا، وذلك بعد الانتهاء من عدة مراحل منها التجريف والتمهيد ورفع مخلفات التجريف ورفع طبقة الأسفلت القديمة المتهالكة، تمهيدا لرصف الطرق الموازي لرافد الطريق الدولي الساحلي من ناحية البحيرة، بداية من مبنى المسطحات حتى النفق، ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة، وذلك فى إطار رفع كفاءة الطرق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة،وذلك لتحسين المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين.