الجندي: «أمي» لا تعني الجهل وعدم القراءة.. «معناها فطرة وشرف وشجاعة»

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الكثير من الناس لا تفهم معنى كلمة «أمي» بشكل صحيح أو بمعناها الحقيقي، فالقرآن الكريم يستخدم الكلمات من حيث الأصل وليس الدلالة، موضحًا في الوقت ذاته أن كلمة «أمي» تُعني الشخص الذي تربى على فطرة الأم، بينما كان العرب في العصور القديمة يقسمون المجتمع إلى أم ورجال، كما أن كلمة قوم في الأصل تُعني الرجال، وأطلقوا على الرجال «قوم» لأنهم يقومون بخدمة النساء، وذلك خلال تقديمه برنامجه «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على قناة «دي إم سي».

الشيوخ بطلت تعلم الناس المفاهيم الصحيحة

واستشهد «الجندي»، بقول الله تعالى « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عسى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عسى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنّ»، موضحًا أن العرب بعد ذلك استخدموا لفظ «أمي» على الإنسان الذي لا يعرف القراءة أو الكتابة، «دي مصيبة، السبب في كل ده أن الشيوخ بطلت تعلم الناس المفاهيم الصحيحة، الناس بقت تقول على الجهلاء أميين بسبب ضحالة المستوى اللغوي والفكري لديهم».

الشيوخ شغالين على نعيم القبر وخلافه فقط

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «سمينا أي حد جاهل نقول عليه أمي، وده ليه عشان الشيوخ شغالين على نعيم القبر وخلافه فقط»، فكلمة أمي أي من تربى على فطرة أمه ولم يختلط، ولم يتلوث، لذلك العرب كانوا أميين، لأنهم كانوا لا يلوثوا، وكان لديهم شرف وشجاعة، مستشهدّا بقوله تعالى: «هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ».