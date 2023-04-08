موعد إعادة مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة

نالت الحلقة 16 من مسلسل حضرة العمدة إعجاب الجمهور، خاصة بعد مناقشة روبي لقضية جديدة تواجه قرية تل شبورة وهي قصية الابتزاز الإلكتروني للفتيات.

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 16.. صفية في مواجهة قضية جديدة

واجهت صفية بمسلسل حضرة العمدة، قضية جديدة تواجه قرية تل شبورة، وبالأخص فتياتها، حينما ابتز أحد أبناء القرية «بدور» بصور مفبركة لها وهددها حتى تخضع له، فتقوم روبي بمواجهة المشكلة، وتكشف من وراء الابتزاز ومساعدة الفتاة.

مواعيد إعادة مسلسل حضرة العمدة

تأتي مواعید إعادة عرض مسلسل حضرة العمدة في رمضان 2023، كما يلي، يُعاد العمل 3 مرات على مدار اليوم، الأولى في تمام الساعة 2.30 صباحًا، والساعة 10.30 صباحًا، والساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

يُعرض مسلسل حضرة العمدة، يوميًا في تمام الساعة 8.15 مساءً، عبر الحياة، ويُعاد الساعة 2.30 صباحًا، والساعة 10.30 صباحًا، والساعة 4.30 من مساء اليوم التالي.