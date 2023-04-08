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مسلسل حضرة العمدة الحلقة 16.. روبي تكشف من يهدد بدور

كتب:

مريم جاد
12:24 م | السبت 08 أبريل 2023
مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة

توالت أحداث الحلقة 16من مسلسل حضرة العمدة بالتشويق والإثارة ومتابعة القضايا الهامة آخرها ابتزاز الفتيات وتهديدهم.

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 16.. صفية تعاقب من هدد بدور

تشهد الحلقة اكتشاف روبي حقيقة الهاكر الذي يهدد بدور ويبتزها، إذ اكتشفه بيل جيتس القرية وخطفه وعاقبه حتى اعترف بكل شيء، وقال إنه ابتزها وهددها حتى تخضع له ودخلت صفية وهي تشهد ذلك الاعتراف.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

يأتي عرض الحلقات المقبلة من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، عبر شبكة تليفزيون الحياة، في تمام الساعة 8.15 مساءً.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة من بطولة روبي، وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، وشارك فيه عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد رزق، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ، وسميحة أيوب، وإدوارد، ووفاء عامر، ودينا وآخرين.

 

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بقلم مريم جاد