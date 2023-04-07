مسلسل حضرة العمدة الحلقة 16.. روبي تتشاجر مع أحمد رزق

شهدت أحداث الحلقة 16 من مسلسل حضرة العمدة مشاجرة حادة بين أحمد رزق وصفية بشأن خروج المتهم بتهديد الفتاة من السجن عن طريق ابن عمها المحامي.

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 16.. إنقاذ روبي لفتاة القرية المهددة

شهدت الحلقة مشاجرة أحمد رزق وروبى بسبب كفالته للمتهم وخروجه من السجن وغضب صفية من تدخله بكل أمور العمودية وعدم قدرتها على أداء واجبها بحرية وتبريره لذلك بأنهم من عائلة واحدة وأنه ابن عمها الكبير الذي هدفه الأول مصلحتها واسم العائلة وتترك صفية أحمد رزق وتذهب وخلال سيرها بالسيارة في القرية تفاجأ بهروب بدور أمامها من أحد أبناء القرية خلال محاولته قتلها.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

يأتي عرض الحلقات المقبلة من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، عبر شبكة تليفزيون الحياة، في تمام الساعة 8.15 مساءً.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة من بطولة روبي، وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، وشارك فيه عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد رزق، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ، وسميحة أيوب، وإدوارد، ووفاء عامر، ودينا وآخرين.