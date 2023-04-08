مسلسل ضرب نار الحلقة 16.. ياسمين عبد العزيز تتزوج من زيدان

شهدت الحلقة الـ 16 من مسلسل ضرب نار أحداثا مفاجئة، وذلك بعدما بدأت الحلقة بعودة مهرة إلى منزلها بعد قضاء شهر العسل بصحبة زيدان الذي يجسد شخصيته ماجد المصري، فيما استكملت المشادة بين يمنى زوجة زيدان، لتطلب منه الطلاق إذا لم ينفصل عن مهرة، ويرفض ذلك لتهدأ في الآخر وتطلب منه أن لا ينفصل عنها.

شقيقا مهرة دخلا عالم المخدارت

ودخل شقيقا مهرة في عالم المخدرات، وبعدما مرت خمس سنوات شعر زيدان بحالة سعادة شديدة ليعيش أياما جيدة، حتى خرج جابر الكوماندا من الحبس بعدما قضي مدة عقوبته بشكل كامل.

ومع توالي الأحداث، نشبت مواجهة نارية بينها وبين زوجها السابق أحمد العوضي، الذي عثر عليها داخل فيلتها وسألها عن سبب خيانتها له أثناء سجنه لمدة 5 سنوات وزواجها من زيدان، ليهددها جابر بالمسدس، قائلا لها: «هتفضلي مراتي لحد ما ادفنك هنا»، حيث واجهت مهرة جابر الكوماندا بأنه قتل هو وابن عمه رجلا في الصعيد، لينفي جابر كل هذه الأقاويل، موضحا أنه دخل السجن وهو بريء، لترد عليه مهرة بأنها أصبحت لا تحبه.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 18 على ON وON دراما

موعد عرض الحلقة 18 مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي اليوم السبت على قناة ON في تمام الساعة العاشرة مساءً، وسيعاد في تمام الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا، والقناة تٌبث على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضًا عبر منصة WATCH IT.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 17 على ON وON دراما

مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز وماجد المصري وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.