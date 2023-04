مسلسل ضرب نار الحلقة 17.. مصير مُهرة بعد خروج الكوماندا من السجن

تتوالى الأحداث وتزداد إثارة وتشويق في مسلسل ضرب نار، إذ أن السؤال الذي يشغل الجمهور الآن «ما مصير مهرة بعد خروج الكوماندا من السجن؟»، وهذا ما سنشهده اليوم في مسلسل ضرب نار الحلقة 17، إذ تناولت حلقة أمس أحداثا متنوعة أبرزها محاولات بحث الكوماندا عن مهرة حتى وصل إليها، وذهابه للفيلا التي تقيم بها.

مسلسل ضرب نار الحلقة 17

يعرض مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز يوميًا في شهر رمضان بشكل حصري على قناة ON الساعة 10 مساء والإعادة الساعة 1.45 صباحاً والساعة 8.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 6.45 صباحاً والساعة 1 صباحاً بجانب العرض على منصة watch it الساعة 10.30 مساء.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل «ضرب نار» تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته بجوار ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، كل من ماجد المصري، هدى الأتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرون.