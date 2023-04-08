يبحث قطاع عريض من جمهور ومحبي الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز عن مواعيد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 17 على ON وON دراما، خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها الحلقة الماضية، وبدأت بمواجهة بين مهرة وجابر الكوماندا، لتنتهي برفع السلاح عليه في وجهه، لكنه اعتدى عليها بالضرب واتهمها بخيانته، وطلب منها مقابلته ليعرف سبب خلعها له.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 17 على ON وON دراما

موعد عرض الحلقة 17 مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي اليوم السبت على قناة ON في تمام الساعة العاشرة مساءً، وسيعاد في تمام الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا، والقناة تٌبث على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضًا عبر منصة WATCH IT.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 17 على ON وON دراما

مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز وماجد المصري وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.