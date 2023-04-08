غلق محلات وكافيهات مخالفة بالقاهرة (صور)

شن حي شرق مدينة نصر بالقاهرة، حملة مكبرة لمراجعة تراخيص المحلات والأنشطة التجارية والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين الواردة على بوابة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء.

وتابع اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، بالتنسيق مع إدارة الإشغالات، أعمال غلق وتشميع ورشة سيارات خلف مسجد المعصراوي بسبب الإدارة دون ترخيص، كما جرى غلق وتشميع سوبر ماركت بشارع الخليفة الراضي، وجار متابعة رفع ما يستجد من إشغالات وذلك في إطار التواجد الميداني المستمر لإعادة المظهر الحضاري اللائق لشوارع الحي والمتابعة المستمرة لرفع جميع الإشغالات وإزالة جميع المخالفات بنطاق الحى.

مراجعة المحلات التجارية

وفي إطار التصدي لكل أنواع المخالفات لا سيما المحلات التجارية، جرى غلق وتشميع أكثر من كافيه مخالف بحي السفارات، وجار المتابعة المستمرة لما يستجد.

كما قامت أجهزة حي شرق مدينة نصر بالقاهرة بالعمل على استعادة المظهر الجمالي اللائق لشوارع الحي وبصفة خاصة فى مجال تطوير ورفع كفاءة الطرق والإنارة بشوارع وميادين الحي، إذ جرى إصلاح بلدورات وطلاء الأرصفة وأعمدة الإنارة بشارع النصر، وجار الاستكمال في قطاعات أخرى.

الاستجابة لشكاوى المواطنين

كما استجابت أجهزة الحي لشكاوى المواطنين الواردة على بوابة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، وجرى إزالة أسباب الشكوى بإزالة إشغالات حديد وسلاسل بالعنوان في شوارع صقر قريش وتحديدا أمام مسجد نور الرحمن، وتطهير محيط المسجد لاستقبال الرواد خلال شهر رمضان، كما تم الاستجابة لشكاوى المواطنين، ورفع إشغالات حديد وسلاسل عمارة بالسويسري إذ جرى إزالة أسباب الشكوى.