«أوقاف دمياط»: تخصيص 84 مسجدا للاعتكاف وصلاة التهجد.. الشروط المطلوبة

استعدت مديرية الأوقاف بمحافظة دمياط للعشر الأواخر من شهر رمضان لصلاة التهجد والاعتكاف داخل المساجد، وذلك وفقا للضوابط التي حددتها وزارة الأوقاف، في ظل اهتمام المواطنين بأداء صلاة التهجد والاعتكاف كسنة في رمضان.

تجهيز مساجد دمياط

وحددت مديرية الأوقاف بنطاق مراكز ومدن محافظة دمياط عددا من المساجد التى جري تخصيصها لصلاة التهجد، والاعتكاف بكل إدارة من إدارات دمياط الخمسة التى يمكن صلاة التهجد والاعتكاف فيها، وجرى تهيئتها لأداء صلاة التهجد لاستقبال المعتكفين مع بداية العشر الأواخر من شهر رمضان حتى حلول عيد الفطر المبارك.

84 مسجد للاعتكاف

وقال الشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط لـ«الوطن» إن صلاة التهجد والاعتكاف فى المساجد توقف خلال السنوات الثلاث الماضية لظروف طارئة، وتعود هذا العام ليكون بها صلاة تهجد واعتكاف بعد هذا التوقف الطويل، وهى عادة وسنة يحبها المسلمون خلال شهر رمضان من كل عام، وجرى تحديد عدد 84 مسجدا كبيرا بمختلف المراكز والقرى والمدن داخل دمياط لأداء صلاة التهجد، واستقبال المعتكفين خلال الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان الكريم.

مراعاة حرمة المسجد

وأوضح وكيل أوقاف دمياط لـ«الوطن» أن هناك شروط وتعليمات بشأن الاعتكاف وصلاة التهجد من وزارة الأوقاف لابد من التزام المصليين في المساجد بها، منها مراعاة جميع من يؤدون التهجد والمعتكفين مراعاة المسجد وقدسيته ونظافته، وأن تكون صورة مشرفة لديننا الحنيف، خاصة وأن الهدف من صلاة التهجد، والاعتكاف يتمثل في إحياء أيام وليالي الشهر المبارك، بكثرة الصلاة وقيام الليل، كما أن المساجد المحددة ستكون تحت مراقبة ومتابعة مديرية الأوقاف وشيوخ الوعظ ولن يسمح بتغيير الضوابط الدينية المتبعة.