الداعية عمرو مهران يوضح عبر قناة الناس طرق تلبية احتياج التواصل والدعم للإنسان

كشف عمرو مهران الداعية الإسلامي، عن كيفية تلبية الإنسان لاحتياج التواصل والدعم من خلال عدة خطوات.

حل المشكلات إحدى طرق تلبية التواصل

وقال «مهران»، خلال برنامجه «احتياج» عبر قناة الناس، إن الإنسان يلبي احتياج التواصل والدعم عن طريق حل مشكلاته، مشيرًا إلى أن الشخص الذي يسعى في حل مشكلاته في صمت ويكون جادا في تحمل الصعاب التي يتعرض لها، يُسخر الله عز وجل الناس لمساعدته ومساندته ودعمه، وهذه ترتبيات رب العالمين في الكون دون طلب الإنسان، وبالتالي يتلبى احتياج التواصل والدعم.

التواصل مع الآخرين دون غرض

وأضاف أن التواصل مع الآخرين دون غرض أو طلب مساعدة يلبي احتياج التواصل والدعم، موجها المواطنين، بعدم التواصل مع الآخرين من أجل مساعدات دائمًا، مشيرا إلى أقوال علماء النفس المتعلقة بالتواصل مع من نحب ويحبنا، إذ أنه من الخطوات التي تشبع احتياج التواصل والدعم هي دعم الآخرين.

وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم «إن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه»، لافتًا إلى أن الله سبحانه وتعالى يسخر للإنسان الذي ينوي دعم الناس والتواصل معهم، آخرين يتواصلون معهم ويدعمونه ويساعدونه، إذ أنها تشبه وتمثل الدائرة، فإذا بدأ التواصل والدعم من عند شخص ما تعود مرة أخرى إلى نفس الشخص وهكذا.