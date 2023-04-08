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رمضان عبدالمعز يكشف عبر قناة الناس علاقة الرسول بالصحابة في غزوة بدر

كتب:

محمد عزالدين
05:42 م | السبت 08 أبريل 2023
الشيخ رمضان عبدالمعز

الشيخ رمضان عبدالمعز

كشف الشيخ رمضان عبدالمعز، علاقة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في غزوة بدر، قائلا إن يوم 17 رمضان في كل عام نتذكر اللقطات الجميلة والتفاني وحب النبي والسمع والطاعة.

عدد جيش المسلمين في غزة بدر

وأضاف «عبدالمعز»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة الناس، أن جيش المسلمين في غزو بدر كان تعداده 314 فردا و70 جملا وفرسين فقط، لافتا إلى أن الرسول طلب بأن كل مجموعة تركب على جمل بشكل متعاقب، وأبى الرسول أن يركب فرس وحده.

استشار الرسول للصحابة

وأشار إلى أن أرض بدر عبارة عن مجموعة آبار، وحرص الرسول على استشارة الصحابة، حيث اقترح أحد الصحابة يدعى الحباب بن المنذر، بأن يبقى بئرا كبيرة وبناء حوض عليها ويكون بها ماء بحيث لا تتواجد أي آبار أخرى، ويكون هذا البئر خلفهم ليشربوا منه ولا تشرب منه الفئة الأخرى.      

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