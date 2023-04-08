عناوين وتليفونات مكاتب العمل الحديثة 2023 في محافظة الجيزة

نشرت وزارة القوى العاملة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عناوين مكاتب العمل والتشغيل الحديث للعام 2023 بجميع المحافظات، بالإضافة وأرقام التليفونات الأرضية والداخلية بها، وذلك في إطار خطة الدولة للتيسير على المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، سواء بمكاتبها بالديوان العام، أو مكاتب مديريات القوى العاملة بالمحافظات، خاصة أن مكاتب العمل تساهم بشكل مباشر في تسهيل إجراءات توظيف وتعيين الشباب والخريجين، ومنها استمارة الالتحاق بالعمل المعروفة بـ«كعب العمل».

مكاتب العمل من مهامها.. استخراج كعب العمل

«الوطن» بدورها في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء، تستعرض دوريا العناوين المحدثة لمكاتب العمل وتليفونات المكاتب في محافظة الجيزة عام 2023.

وذكرت الوزارة، أن مكاتب العمل بالمحافظات، منوط بها استخراج نموذج التشغيل وهو المعروف بـ«كعب العمل» للراغبين في الالتحاق بالوظائف بالقطاعين العام والخاص، وكذلك الإعلان عن الوظائف في الجهات والمؤسسات بالقطاع الخاص والتي تخطر ها بها وزارة القوى العاملة.

عناوين مكاتب العمل الحديثة 2023 في الجيزة

1- مكتب جنوب الجيزة وعنوانه: 231 ش صلاح سالم ساقية مكى - الجيزة -ت: 37760876.

2- مكتب عمل إمبابة عمارة - 1 مساكن الأوقاف -المحطة إمبابة ت: 33140284.

3-مكتب عمل غرب الجيزة - شارع آل عامرمن شارع همفرس - بولاق الدكرور -ت: 37150730.

4-مكتب عمل الهرم - بلوك 34 ب مساكن كفر طهرمس -الهرم -ت: 37241013.

5-مكتب عمل الوراق - عمارة 1 مساكن الأوقاف ش المحطة - إمبابة ت: 33140284.

6-مكتب عمل الدقي - 23 ش السودان- الدقى -ت: 33370074 -مكتب عمل العجوزة - 13 ش النيل الأبيض- ميدان - لبنان - المهندسين -ت: 33443312.

7-مكتب العمرانية الثلاثني - حى العمرانية - الدور الثالث -ت: 35603123.

8-مكتب عمل لترخيص الأجانب - ديوان عام مديرية القوى العاملة بالجيزة - 80 شارع صلاح سالم- ت: 35721099.