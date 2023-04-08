اعرف عدد أيام إجازة عيد الفطر 2023 للطلاب والمعلمين في المدارس

بعد أن أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن موعد عيد الفطر المبارك 2023 فلكيًا، لافتًا إلى أنه سيكون موافقا يوم الجمعة 21 من شهر أبريل الجاري، كثرت تساؤلات أولياء الأمور والطلاب عن عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2023 للمدارس.

إجازة عيد الفطر المبارك 2023 للمدارس

نسبةً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير الدولة لشؤون التربية والتعليم والتعليم الفني، وبحسب الحسابات الفلكية، ستبدأ إجازة عيد الفطر المبارك في المدارس بداية من يوم 21 أبريل حتى يوم 24 من نفس الشهر.

حيث إن الطلاب والمعلمين سيحصلون على إجازة مكونة من 12 يومًا، وتستعر بوابة «الوطن» في السطور التالية، الإجازات التي سيحصل عليها الطلاب والمعلمون في عيد الفطر المبارك 2023، وعيد شم النسيم وعيد تحرر سيناء، والإجازات الأسبوعية، على النحو التالي:

- يوم الجمعة الموافق 7 أبريل 2023: إجازة أسبوعية لجميع المدارس.

- يوم السبت الموافق 8 أبريل 2023: إجازة أسبوعية للمدارس.

- يوم الجمعة الموافق 14 أبريل 2023: إجازة أسبوعية للمدارس.

- يوم السبت الموافق 15 أبريل 2023: إجازة أسبوعية للمدارس.

- يوم الإثنين الموافق 17 أبريل 2023: إجازة شم النسيم.

إجازة عيد الفطر المبارك 2023

- يوم الخميس الموافق 20 أبريل 2023: إجازة وقفة عيد الفطر المبارك بحسب معهد الفلك.

- من يوم الجمعة الموافق 21 أبريل وحتى يوم الأحد الموافق 23 أبريل 2023 «إجازة عيد الفطر المبارك».

- يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023: إجازة عيد تحرير سيناء.

- الجمعة الموافق 28 أبريل 2023: إجازة أسبوعية للمدارس.

السبت الموافق 29 أبريل 2023: إجازة أسبوعية للمدارس.

عدم عقد أي امتحانات في شهر أبريل

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على عدم عقد أي امتحانات لطلاب المدارس خلال شهر أبريل الجاري للفصل الدراسي الثاني 2023، معدا امتحانات الشهر، لصفوف النقل التي تُعقد امتحاناتهم في الأسبوع الأول من أبريل.